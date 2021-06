Lezzi: “Cosa farà Draghi di Durigon?”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Draghi ha messo in pensione Mancini, l’uomo dei servizi che parlava con i politici e regalava dolci a Renzi in autogrill. Ha fatto una valutazione politica, di opportunità e ha giudicato il rapporto fiduciario incrinato. La decisione è avvenuta grazie ad un’inchiesta giornalistica che ha sollevato polemiche ed indignazione.

Ora Draghi sarà annoverato tra i barbari giustizialisti che arrivano prima di indagini e condanne passate in giudicato? Credo di no.

Farà le stesse valutazioni su Durigon? Oppure per i politici si deve anestetizzare tutto per quieto vivere?