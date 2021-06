Pasca: “Discoteche pronte a riaprire anche senza autorizzazione”

Le discoteche promettono battaglia se il governo non scioglierà il nodo sulla riapertura. Maurizio Pasca, Presidente Silb-Filpe, (Sindacato Italiano locali da ballo), intervenuto su Cusano Italia Tv nel programma Sfide Quotidiane, condotto da Roberta Sias.

Le parole di Pasca

“Se dopo il 21 Giugno non avremo nessuna risposta, passeremo alla disobbedienza civile, apriremo comunque tutte le attività. Mi devono spiegare perché un centro commerciale sì e in discoteca no, forse ci sono dei pregiudizi?

Inoltre non c’è stata nessuna risposta dal Cts sul protocollo anti-covid: nessuno si è espresso nel merito sull’autorizzazione ai due test nelle discoteche di Milano e Gallipoli.”

Fonte Radio Cusano Campus