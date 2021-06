Fassina: “Ancora danneggiato il monumento del Quadraro”

Ancora danneggiato il monumento del Quadraro che ricorda il terribile rastrellamento nazista che il quartiere subì nel 1944.

Un atto vandalico che si ripete a pochi giorni dall’inaugurazione del restauro della scultura, già in passato oggetto di episodi di teppismo. Lo sfregio per la memoria di una eroica storia non ci intimorisce.

Coraggio dei romani

Il coraggio dei romani nella resistenza, del popolo romano, sono stati un contributo fondamentale per la nascita della nostra democrazia. Proprio oggi 2 giugno festa della Repubblica, ribadiamo che indietro non si torna . La barbarie, il vandalismo,non fermeranno la testimonianza, la storia antifascista del Quadraro. La nostra solidarietà all’Anpi, promotrice del restauro attuale. Vi siamo vicini oggi e saremo con voi domani al parco XVII Aprile, a ribadire il nostro comune impegno per l’attuazione della Costituzione anti-fascista.



var url179267 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=179267”;

var snippet179267 = httpGetSync(url179267);

document.write(snippet179267);