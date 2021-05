Padova, approvato il progetto definitivo della linea tranviaria n. 3 Stazione-Voltabarozzo

La Giunta ha approvato il progetto definitivo della nuova linea tranviaria SIR 3 Stazione-Voltabarozzo ai fini dell’adozione della variante urbanistica al Piano degli interventi.

Il progetto, che ha superato positivamente tutti gli step amministrativi previsti, ultimo dei quali la Conferenza dei servizi decisoria svoltasi in data 25 febbraio scorso, è compatibile con il Piano degli interventi ma ai fini dell’applicazione del vincolo preordinato all’esproprio e della conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera bisogna adeguare il Piano degli interventi stesso per renderlo conforme e compatibile con il progetto definitivo approvato. Il progetto sarà portato in Consiglio nella prossima seduta prevista per giovedì 27 maggio.

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona spiega il passaggio

“La Giunta ha votato l’approvazione del progetto definitivo del Sir3, dopo la conclusione dell’iter previsto e dopo la conclusione della Conferenza dei servizi. Oggi il progetto del Sir 3 è compatibile con il Piano degli interventi ma l’approvazione del progetto è necessaria per renderlo conforme senza dover prevedere un’apposita variante. Essendo infatti il tram un’opera pubblica, l’approvazione del progetto definitivo funge da variante e la variante urbanistica si rende necessaria perché ad oggi nel Piano degli interventi non sono previste alcune destinazioni come ad esempio il parcheggi scambiatore. Una volta adottato questo atto dal Consiglio comunale potremo procedere verso la realizzazione del Sir 3.

Da un lato si potrà procedere con gli espropri, che riguardano 54 proprietari per una superficie complessiva di oltre 35.000 metri quadri. Per definirli si è svolto un lungo lavoro che si è chiuso al meglio, cioè senza alcun ricorso. Dall’altro Aps Holding potrà procedere con la redazione del bando di gara, che verrà pubblicato entro il mese di giugno. Sarà un bando integrato, che prevede la realizzazione del progetto esecutivo e dei lavori, questo significa che fra meno di un anno inizieranno i primi cantieri, partendo da quelli che riguardano i sottoservizi. Quello votato dalla Giunta che verrà discusso dai consiglieri giovedì è un atto di fondamentale importanza per la realizzazione della linea Sir 3 che si fa sempre più concreta. Inoltre siamo già al lavoro sul Sir 2, un progetto destinato a cambiare il volto della nostra città nei prossimi anni”.

