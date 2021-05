Videoingranditori portatiti di grandi dimensioni

I videoingranditori consentono alle persone con carenze visive di poter continuare a svolgere attività di assoluta importanza quotidiana come leggere, scrivere, inviare mail o tenersi in contatto con le persone tramite l’utilizzo dei social.

Sono dispositivi in grado di aumentare le dimensioni dei caratteri sul monitor consentendo una visione più agevole del desktop, delle icone e delle interfacce visive attraverso la sintesi vocale o ulteriori ingrandimenti.

La funzione principale dei videoingranditori è quella di permettere l’ingrandimento di testi e la messa a fuoco di oggetti grazie all’ausilio di una telecamera che assicura la nitidezza dell’immagine potendo avvalersi di una tecnologia ad alta definizione.

Nel momento in cui gli occhiali o le lenti di ingrandimento tradizionali non sono più in grado di assolvere pienamente alla propria funzione, i videoingranditori elettronici costituiscono l’alternativa più valida.

Acrobat HD ultra LCD è un video-ingranditore da tavolo utilizzabile da vicino e da lontano anche come specchio e offre il vantaggio di uno schermo LCD incorporato ed è la soluzione più flessibile per leggere, scrivere o visualizzare le immagini a qualsiasi distanza. E’possibile accendere o spegnere la luce della camera con facilità. La regolazione dell’altezza del monitor a tre posizioni offre la massima flessibilità, una semplice leva sul retro del monitor rilascia il monitor e consente la rimozione e la regolazione dell’altezza. Acrobat HD ultra è lo strumento ideale per il lavoro, casa, hobby, scuola facile da trasportare.

GoVision è un videoingranditore da tavolo che combina trasportabilità ad ottime caratteristiche. Ingrandisce i testi, le tue fotografie o utilizza la funzione specchio per truccarti prima di uscire. La telecamera orientabile a 360° rende la funzione di visione da lontano perfetta per essere utilizzata in classe o in ufficio per una presentazione e fornisce un ingrandimento ad alta definizione e contrasto per la lettura, scrittura, visione da lontano e a specchio. Grazie al joystick di facile controllo è possibile sfogliare foto, video e documenti salvati e di riprodurre foto in sequenza con la funzione Digital photo frame. Inoltre, grazie al lettore OCR, è possibile ascoltare i testi acquisiti che possono essere anche salvati per un secondo utilizzo. E’ possibile collegare a delle cuffie per la funzione OCR. L’intensità della luminosità, del contrasto e dell’ingrandimento possono essere facilmente regolati sia con il controllo remoto che con il pulsante multifunzione a lato della telecamera.

DaVinci ProHD/OCR è un videoingranditore da tavolo molto efficiente, dotato di una camera Full HD Sony 1080p 3-in-1 con visuale e lettura a pagina intera e funzione OCR. Il nuovo modello del DaVinci, permette anche il riconoscimento e la lettura dei testi di una pagina A4 intera.

La nuova camera Sony Full HD 1080p, consente di garantire i colori più nitidi e le immagini con un contrasto mai avuto in dispositivi simili. Grazie al monitor LCD ad alta risoluzione i dettagli delle immagini e le scritte sono più definite. Il campo visivo è molto più ampio. Con il supporto della funzione OCR, il DaVinci Pro HD/OCR leggerà il tuo libro o articolo preferito ad alta voce. Il funzionamento è semplicissimo, infatti, è sufficiente un solo pulsante per spostarsi tra la visuale dell’immagine e OCR. Sintesi vocali maschili e femminili premium ad alta qualità in italiano e altre lingue. E’ possibile vedere vicino, lontano o modalità specchio con la videocamera DaVinci Full HD 3-in-1. Utilizzalo per truccarti, farti la barba, leggere, scrivere, visualizzare presentazioni o Lim ecc. Perfetto per il lavoro, casa o a scuola.

L’Onyx HD ha una telecamera montata su un braccio orientabile, e può essere ruotata in tre posizioni:

verso il basso per la consultazione di libri, per scrivere o svolgere lavori manuali;

verso se stessi in modo da attivare la modalità specchio, ad esempio per truccarsi;

per lontano in modo da visualizzare qualunque oggetto a qualsiasi distanza, ad esempio una lavagna.

Il software integrato nella telecamera di Onyx HD permette di salvare delle impostazioni specifiche per ogni modalità, richiamabili con la semplice rotazione della telecamera stessa. Sarà pertanto possibile visualizzare i documenti cartacei ingranditi con il testo bianco su sfondo nero e passare automaticamente alla visualizzazione lavagna a colori reali. Consente una maggior flessibilità d’uso durante le attività manuali potendo orientare la telecamera verso l’oggetto da dipingere, il libro da sottolineare o il quaderno su cui scrivere. Il tutto questo senza rinunciare alle funzionalità classiche di un videoingranditore tradizionale come un veloce autofocus, le differenti modalità di visualizzazione ed il salvataggio automatico per l’ingrandimento ed il contrasto specifici di ogni tipologia di visualizzazione. E’ possibile accedere alle funzioni utilizzando un comodo telecomando ad infrarossi di nuova generazione.

Traveller HD è un videoingranditore che permette di leggere comodamente ovunque vi troviate. Leggero e portatile, potete tenerlo sempre con voi ed utilizzarlo a casa, in ufficio, a scuola e in vacanza. Diversamente dai videoingranditori da tavolo, il nuovo Traveller HD, permette di leggere mail, giornali e documenti. Ovunque voi siate è il compagno di lettura ideale. La lettura diventa piacevole, grazie alle immagini ad alta definizione e lo zoom continuo. Questo dispositivo utilizza il sistema Scorri & Leggi: basta far scorrere il monitor sulla riga di un testo e leggerla con l’ingrandimento preferito. Grazie allo schermo ampio, è possibile visualizzare una riga completa, per ottimizzare la lettura e per meglio orientarsi all’interno di un testo.

Visolux Digital HD XL FHD 12 è un videoingranditore portatile da 12″ con schermo LCD anti-riflesso e videocamera Full-HD con funzionamento intuitivo che garantisce il massimo confort in lettura. Visolux Digital XL FHD ha un display LCD da 12″ con rivestimeno anti-riflesso con un illuminazione a LED con 3 impostazioni di luminosità (100%, 75%, 50%), un ingrandimento possibile da 2x a 22x e14 modalità di contrasto. Grazie alla sua fotocamera HD, che che acquisisce molto di più di ciò che lo schermo visualizza, la lettura di una rivista o di un libro è molto semplificata. Questo dispositivo ha una funzione innovativa chiamata Dynamic Line Scrolling (DLS), che permette di scorrere sia orizzontalmente che verticalmente mentre l’ingrandimento è a livelli più elevati evitando così di dover spostare il dispositivo.

Il Compact 10 HD Speech è un piccolo videoingranditore tascabile che legge i tuoi testi per te, è perfetto per ingrandire giornali, lettere e riviste. Il braccio estraibile consente di ingrandire semplicemente foto, medicinali, senza essere limitare i movimenti. Con l’ausilio del braccio estraibile è possibile firmare documenti in piena libertà.

Lo schermo touchscreen da 10 pollici in HD permette di ingrandire sezioni di testo maggiori rispetto ai comuni videoingranditori portatili, ottenendo più testo sullo schermo simultaneamente. Le due maniere di utilizzo, facile e avanzata, consentono nella modalità facile di cambiare il contrasto e lo zoom mentre nella modalità avanzata si ha accesso a funzionalità più specifiche come i menù di personalizzazione e altre opzioni extra. Le 3 camere in dotazione si adattano alle varie situazioni giornaliere.

Connect 12 è un videoingranditore con OCR e Sintesi Vocale, robusto, leggero e pratico da portare in giro, con una telecamera Full HD da 12″ e uno zoom live 1-24x con illuminazione LED intelligente. Il nuovo Connect 12 combina le alte prestazioni dei videoingranditori da tavolo e la versatilità di un tablet, che lo rende la soluzione ideale per studenti, professionisti e persone anziane, con accesso gratuito alle app di Android. E’ un dispositivo estremamente versatile grazie alle sue dimensioni ridotte e non causa problemi di coordinazione mano-occhio, comune nei videoingranditori da tavolo. Ha tre efficienti modalità di lettura: pagina intera, in colonna o in riga, rese perfettamente nitide dal carattere Diamond Edge e lette dalla sintesi vocale. Connect 12 possiede numerose applicazioni pre-installate come Dropbox, Google Docs, Gmail, Chrome e molte altre App Educational. I