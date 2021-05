Granato, PaP: “La strage del Mottarone mette in evidenza anche la tossicità delle relazioni pubblico-privato”

Una società con le casse prosciugate. Il bisogno di fare soldi a qualsiasi costo. Anche a quello di vite umane. E sono 14 quelle che abbiamo perso perché il business è business e niente e nessuno può fermarlo.

Eppure sapevano. Il proprietario della società che gestisce la funivia Stresa-Mottarone sapeva da settimane che il sistema frenante non andava. Che c’era bisogno di una riparazione. Solo che mettere l’impianto in sicurezza avrebbe comportato probabilmente una lunga chiusura dell’impianto. E, di conseguenza, tanti soldi sarebbero andati in fumo.

Così ce ne si è infischiati, i freni sono stati manomessi.

Causando una strage

Se la sicurezza per le imprese è un costo, mentre per lavoratori e cittadini è vita, siamo proprio sicuri che siamo tutti sulla stessa barca? Che quello che è risparmio per qualcuno non sia un danno per le nostre comunità?

La strage del Mottarone mette in evidenza anche la tossicità delle relazioni pubblico-privato.

La funivia è data in concessione dal Comune di Stresa al privato. Sempre alla società del Sig. Nerini, che in zona possiede grandi alberghi e altre strutture legate al turismo.

Funziona così: il pubblico ci mette un bel po’ di soldi

Nell’ultima gara d’appalto mette sul tavolo ben 3,4 milioni di euro sui 4,4 previsti. Inoltre, sempre il Comune di Stresa, con la nuova concessione (scadenza 2028), garantisce 143.000€ annui ai gestori, in cambio di un versamento di 6.000€ per l’utilizzo di alcune sue strutture in cima al Mottarone.

Chi ci guadagna dalla collaborazione pubblico- privato? Perché a perdere, in termini di soldi delle nostre tasse regalati e di vite lasciate sul campo, siamo sempre noi.



