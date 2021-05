IED Roma, parte il ciclo di lezioni all’aperto

Che cosa possiamo imparare dalla nostra città? In un momento di particolare bisogno di condivisione e comunità, l’Istituto Europeo di Design di Roma propone ai suoi studenti La Città Insegna, un ciclo di lezioni all’aperto per ritrovarsi in sicurezza fuori dalle aule – fisiche o virtuali – nello spazio pubblico della quotidianità.

La prima edizione dell’iniziativa

La prima edizione dell’iniziativa, andata in scena a Roma a giugno 2020, era figlia del primo lockdown e dell’urgenza di esplorare una didattica fuori dalle aule, convertendo il limite in un’occasione di esplorazione. Nel 2021, a oltre un anno dall’inizio della pandemia, la necessità di stare all’aperto diventa scelta consapevole per apprendere dalla città una nuova forma di relazione.

“Abbiamo imparato a raggiungere ogni luogo restando chiusi a casa nostra, ora dobbiamo tornare ad apprendere per strada, dal vero”, ha dichiarato la Direttrice di IED Roma Laura Negrini, forte promotrice dell’iniziativa, “perché la città con le sue storie ci insegna il valore della relazione”. Per questo, dal 24 al 31 maggio, le strade e i quartieri di Roma, dal Gazometro a Cinecittà, passando per Coppedè, diventano interlocutori che i giovani designer possono interrogare direttamente, contestualizzando i loro studi nel territorio.

Ricco il calendario delle lezioni

Ricco il calendario delle lezioni che coinvolgeranno i primi anni dei corsi Triennali delle 4 scuole (Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione) e la Scuola Master. Alfredo Accatino, Chief Creative Officer di Filmmaster Events, e gli studenti di Design della Comunicazione seguiranno dall’Ara Pacis a Piazza del Popolo l’evoluzione del mondo degli eventi dall’antichità a EURO 2021 (gli Europei di calcio in programma dal prossimo giugno); la curatrice della mostra Io dico – I say Cinzia Canziani esplorerà insieme agli allievi del Master in Exhibit Design i criteri dell’allestimento negli spazi della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea; le geometrie del Colosseo, dell’Arco di Costantino e dell’Arco di Giano saranno di ispirazione per il Master in Design del Gioiello; gli Studi di Cinecittà, dai set di Scorsese alle scenografie di Fellini, saranno occasione di incontro con artisti, opere e maestranze, fra interviste e simulazioni di regia per i corsi di Arti Visive.

Adesso che la scuola tradizionale è stata messa in discussione, IED Roma offre l’opportunità di confrontarsi con sguardo critico al territorio e alle persone, esperienza formativa centrale per tutte le professioni creative, ancora più significativa nel mondo in cui i designer del futuro si troveranno a vivere e agire.