Vestaglia e comfort, il dress code dello smart working

E’ da una settimana che si sente parlare del nuovo brand che produce kit da smart working Stay Comodo. L’idea nasce da tre giovani studenti dello IED, An Hoang, Tea Ippolito e Virginia Stamegna. Oggi gli studenti nei pressi del mercato Testaccio di Roma invitavano le persone a farsi una chiacchierata con Vittoria, in video call. Vittoria, vestita Stay Comodo, dall’altra parte dello schermo comunicava al pubblico in maniera pacata ma molto chiara, quasi dura.

L’argomento della sua arringa

L’argomento della sua arringa riguardava il finto formalismo che viene adottato nelle video call. Chiamando in causa coloro che si presentano in riunioni online vestiti di tutto punto solo perchè altrimenti risulterebbero poco professionali. ‘Ma davvero la nostra professionalità e bravura sul lavoro viene identificata da come ci vestiamo?’ Così diceva la ragazza, facendo sorridere gli interlocutori incuriositi. Il kit utilizzato da Vittoria durante la videocall prevedeva una T-shirt antisudorazione, per le call nei periodi più caldi, una vestaglia, per le call di prima mattina quando ancora ti manca il calore del piumone e una tazza termica perfetta per mantenere caldo il tuo caffè.

Il tutto, firmato Stay Comodo

Il tutto, firmato Stay Comodo se preordinato potrà arrivare a casa vostra al modico prezzo di 35 euro in un elegante box bianca con annessa la shopper. Per visualizzare i prodotti e seguire la campagna di Stay Comodo potete seguire le pagine Instagram e Facebook del brand. Per preordinare il kit invece visitate il sito www.staycomodo.com