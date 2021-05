25 maggio una data da ricordare: Sophie la girafe compie 60 anni

Quest’anno il marchio SOPHIE LA GIRAFE festeggia i suoi 60 anni, e per celebrare questa importante ricorrenza, ricorda l’iniziativa dedicata alla tutela delle giraffe GCF (Giraffe Conservation Foundation) unica organizzazione nel mondo che concentra il suo operato esclusivamente nella conservazione e nella gestione delle giraffe selvatiche in Africa.

La GCF attualmente organizza, gestisce e sopporta iniziative per la conservazione di questi animali, a sostegno di tutte e quattro le specie di giraffe esistenti in 16 paesi africani.

La collaborazione tra Sophie la Girafe e la GCF sopporterà direttamente il programma di ricollocazione delle giraffe della fondazione per aumentare la distribuzione delle giraffe e il loro habitat.

Per Sophie la Girafe è una battaglia prioritaria e quest’anno infatti parte della vendita del cofanetto “Sauvons les girafes”, verrà devoluta all’associazione.

Un futuro sostenibile per le giraffe in natura

25 maggio 2021, in occasione del suo sessantesimo compleanno, Sophie la Girafe concretizza, quindi, una collaborazione con Giraffe Conservation Foundation (GCF), ente per la protezione delle giraffe.

Sola organizzazione al mondo a concentrarsi unicamente sulla gestione e la salvaguardia delle giraffe allo stato selvatico in Africa, la GCF porta avanti le sue attività e sostiene altre iniziative in favore delle quattro specie di giraffe distribuite in 16 paesi africani.

Un’operazione che permette il ripopolamento delle giraffe e di reintrodurle nelle zone dove sono localmente scomparse. Questi sono dei metodi di salvaguardia essenziali per assicurare l’avvenire delle giraffe nel loro ambiente naturale.