Lezzi: “Salvini garantista a fasi alterne”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Salvini se ne sta zitto zitto a proposito del suo sindaco di Foggia che pretendeva mezzo milione di euro in mazzette da un imprenditore impegnato in un affidamento per l’illuminazione pubblica della città. È bello soddisfatto per essere sceso in prima linea per restituire il vitalizio di ben 7.000 euro mensili al condannato per corruzione Formigoni, quindi sempre di mazzette si parla.

Ma il garantista a fasi alterne, si arma di tutto il suo ipocrita purismo contro coloro che avrebbero percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto e che ora rischiano la galera. Giusto perseguirli, ci mancherebbe altro, ma si deve essere credibili per gridare allo scandalo e uno che copre e difende i corrotti si dovrebbe solo nascondere. Invece, coglie l’occasione per scagliarsi contro il reddito di cittadinanza che, di fatto, ha aiutato e ancora aiuta tante persone perbene tra le quali centinaia di migliaia di anziani e minori.

Per capirci, Salvini si indigna per i 140.000 euro di soldi pubblici truffati con il reddito, e fa bene a farlo, ma non per i 500.000 richiesti dal suo sindaco e per i diversi milioni intascati da Formigoni. Per questi si gira dall’altra parte. La politica deve sempre indignarsi e individuare soluzioni efficaci per contrastare truffe e corruzione. Anche per quelle commesse dai politici perché il malaffare fa molto male alle tasche degli italiani.