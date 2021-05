Leoni: “Recovery Plan: vogliamo sedere al tavolo delle decisioni”

Giovanni Leoni, vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla parte del Recovery plan dedicata alla sanità

“Abbiamo espresso perplessità perché resilienti i medici italiani lo sono da sempre –ha affermato Leoni-. Dato che questo alla fine è un piano strutturale basato su costruzioni, ammodernamenti, adeguamenti delle strutture materiali, non c’è nulla sul personale, ma questo è normale perché il piano europeo non lo prevedeva.

Però il personale è l’interfaccia col cittadino, quindi noi vogliamo sedere al tavolo delle decisioni per far sì che i finanziamenti vengano utilizzati per colmare le disuguaglianze tra sistemi sanitari regionali. Abbiamo visto delle differenze eccessive tra Regioni e vogliamo portare anche chi è indietro ad un livello superiore, sia per affrontare questa pandemia sia per il futuro. Ci sono stati tagli sul personale, adesso in tutta fretta si cerca di portare riparo a questa situazione, ma i professionisti non si formano in due secondi, ci vogliono anni.

Speriamo che ci siano investimenti strutturali per il rinnovo del personale. Dall’altra parte c’è la problematica della specializzazione e dell’utilizzo dei professionisti secondo il nuovo ruolo, non facendo un passaggio di competenze tra professionisti che hanno già il loro percorso. Non serve una corsa al risparmio, ma alla qualità del servizio”.

Fonte Radio Cusano Campus