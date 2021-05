Stefano: “Proposta UE eliminazione alcol violenta processo produttivo”

“Eliminare l’alcol dal vino non ha alcun significato, anzi violenterebbe l’intero processo produttivo naturale. La proposta avanzata dalle istituzioni dell’Unione europea nei giorni scorsi, qualora dovesse avere esito affermativo, metterebbe a rischio la qualità del vino e l’identità italiana che si contraddistingue da sempre per una produzione vinicola di altissimo livello”.

Questo il punto di vista di Dario Stefano, senatore del Partito Democratico e membro della giunta di Confindustria Puglia, da sempre attivo sui temi dell’agroalimentare, raggiunto dall’agenzia Dire.

Regolamentazione per i vini dealcolati

La proposta di conferire ai vini dealcolati una regolamentazione estendendo così le etichette delle denominazioni di origine anche a prodotti con un quantitativo alcolico basso o nullo, avanzata dalle istituzioni dell’Unione europea, sarà discussa entro fine maggio nell’ambito dei tavoli relativi alla nuova Politica Agricola Comune (Pac) che entrerà in vigore a partire da gennaio 2023.

Secondo Stefano “la proposta in esame potrebbe generare confusione e poca chiarezza, mettendo in pericolo i produttori vinicoli col rischio di provocare procedure di alterazione del prodotto che potrebbero danneggiare la qualità del vino made in Italy. Chi non vuole bere vino può dissetarsi con succo d’uva privo di alcol, una bevanda che non ha nulla a che vedere con quella generata dalle nostre cantine”.

Fonte Agenzia Dire