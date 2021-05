Lezzi: “Cara Virginia, da qui ad ottobre, aspettati di tutto…”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

La Raggi non è un avversario politico da battere alle elezioni ma un nemico da abbattere a tutti i costi, meglio se prima della competizione elettorale.

Se il miracolato Calenda lancia una notiziola che mette in evidenza quanto la Raggi sia brutta, sporca, cattiva e, naturalmente, incompetente oltre che scappata di casa, buona a nulla, devastatrice della sua città si scatenano i compari del leader di Azione come Salvini e poi tutti in fila i grandi giornalini e giornaloni con i loro competenti giornalisti per andarci giù duri manco si trattasse di una stragista.

Aspettati di tutto

Non servono i chiarimenti della sindaca, anzi, le richieste di rettifica infiammano ancor di più la ferocia dei livorosi che annusano l’odore del sangue.

Cara Virginia, da qui ad ottobre, aspettati di tutto. Temo che il peggio debba ancora arrivare.

Devi ritenerti fortunata se non hanno ancora scritto che il divieto di Putin all’ingresso in Russia del presidente Sassoli è colpa tua.

Puoi apparire, Virginia, sola a mani nude contro un plotone armato fino ai denti ma non è vero. I cittadini vedono il tuo lavoro e ti apprezzano. Sei onesta, incorruttibile, concreta e forte come una roccia. Questo dà troppo fastidio a molti.