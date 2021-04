Un ricordo per la pace: l’appello a Zucchero Fornaciari pro Museo per la Pace

Parte da Aprilia luogo delle più cruente battaglie della seconda guerra mondiale l’ambizioso progetto di pace dell’associazione “Un ricordo per la pace”.

Attivo dal 23 aprile il blog “Museo per la pace” pagina virtuale dell’esposizione “UN RICORDO PER LA PACE” ubicata in Aprilia (LT). La mostra patrocinata dal Comune di Aprilia è stata inaugurata esattamente 8 anni fa. il 23 aprile 2013, in sede temporanea presso l’auditorium dell’I.I.S. “C e N. Rosselli”, ora Liceo “A.Meucci”. Curata dall’omonima associazione “Un ricordo per la pace” sul tema “Aprilia in guerra: la Battaglia di Aprilia” il progetto espositivo è basato sull’ampia disponibilità dei reperti, oltre 300, della collezione storica di Ostilio Bonacini. Con delibera n°163 del 12 giugno 2012 la Giunta Comunale di Aprilia ha accettato per finalità espositive l’affidamento a titolo perenne e gratuito della collezione che consta in divise e strumentazioni relative agli eserciti che hanno combattuto in territorio pontino dopo lo Sbarco degli Alleati ad Anzio e Nettuno il 22 gennaio 1944.

Ad oggi l’esposizione versa in condizioni precarie perché il Liceo ne ha chiesto la rimozione per esigenze di spazi. Il Comune di Aprilia nonostante le innumerevoli richieste espresse anche attraverso una petizione popolare nel 2017 non è riuscito ancora a trovare spazi idonei per la mostra nel centro di Aprilia, luogo facilmente accessibile a cittadini e turisti.

MUSEO PER LA PACE: finalità del progetto

Nel corso degli anni il progetto espositivo è evoluto in quello più ambizioso di MUSEO PER LA PACE. Finalità del progetto promuovere la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli, lottando contro ogni forma di razzismo e discriminazione culturale, religiosa e di genere.

Un progetto per unire in un unico abbraccio i luoghi simbolo delle atrocità delle guerre nel mondo, tra cui Hiroshima e Nagasaki, ove il 6 e il 9 agosto 1945 vennero lanciate le prime bombe atomiche.

L’intento – spiega la presidente Elisa Bonacini- è quello di fare rete con i Musei per la pace sparsi nel modo, ancora in numero esiguo considerando la necessità di svolta etico-solidale nonché di sviluppo ecosostenibile del nostro pianeta, afflitto da emergenze climatiche e sanitarie, quali quelle provocate dalla pandemia. Criticità globali che spingono ad una celere risoluzione dei vari focolai di guerra e dello stato di estrema indigenza e povertà in cui ancora versano milioni di persone, una vergognosa piaga ancora persistente al 21esimo secolo. Stride l’opulenza delle popolazioni ocidentali con tanta miseria e disperazione: intere popolazioni cui mancano cibo, cure sanitarie ed un bene primario come addirittura l’acqua potabile. Come è possibile restare indifferenti?

Dedicheremo il massimo impegno, dando il nostro piccolo contributo affinché i potenti della Terra ascoltino il messaggio che è il nostro ma anche quello di tutte le persone di buon senso, l’unica soluzione per poter continuare a sperare nel futuro.

L’APPELLO A ZUCCHERO

Nella ricorrenza del 25 aprile, Festa della Liberazione, l’Associazione “Un ricordo per la pace” rivolge un appello al rocker Zucchero autore di “Diamante” una delle più belle canzoni contro la guerra. Scritta nel 1989 in collaborazione con Francesco De Gregori e dedicata alla nonna Diamante è diventata il simbolo della rinascita spirituale e materiale dopo la devastazione della guerra, della libertà riacquistata dopo la liberazione dal nazifascismo, che andiamo a celebrare in questi giorni.

Il messaggio di pace che vi è espresso l’ha resa celebre in tutto il mondo ove è stata tradotta in diverse lingue.

Elisa Bonacini, presidente di “Un ricordo per la pace”: “Rivolgiamo questo appello a Zucchero, rocker dal cuore emiliano come me. In questi giorni ho visto un suo messaggio nella sua pagina facebook. Mi sono rattristata vedendolo provato come tutti noi dalle condizioni di asocialità cui ci costringe questo maledetto virus. Speriamo ci ascolti e dia il suo supporto seppur morale con una dedica alla nostra iniziativa. Una spinta notevole a smuovere le Istituzioni, ad accelerare la realizzazione del nostro progetto di Museo per la Pace ad Aprilia, che perseguiamo da oltre 10 anni e che non molleremo, mai.

E continua: “La casa paterna di Zucchero a Roncocesi distava pochi km, forse non più di 3 da quella di mia nonna Rosa a Cadelbosco Sopra (RE); tante volte da ragazza in bici con mio cugino Franco sono passata davanti alla sua abitazione, lui si era già trasferito in Toscana, ma in un’estate forse era il 1980, ci parve di vederlo con alcuni amici nel porticato di una villa nei pressi, lui ancora agli esordi della sua straordinaria carriera. Gli rivolgemmo un saluto, seppur da lontano. chissà se si ricorda di me. Io ero quella dalla camicia a righe multicolor, come l’arcobaleno della pace.

“Diamante” canzone meravigliosa ed unica, per me che sono di Reggio Emilia, rievoca le atmosfere bucoliche e struggenti della mia terra, sempre nel cuore. Zucchero, abbiamo le stesse origini, noi gente dalla “testa quedra” facciamoli tacere i “ciokabek”. Noi alle parole preferiamo i fatti. Dai. non dire no al nostro progetto. C’è bisogno di pace!”

Ed un appunto d’altra natura : “ Molti gli avvoltoi/parassiti della figura di Zucchero in facebook, che si appropriano della sua identità sotto falsi profili per non so quali scopi. Occhio, Zucchero, segnalali al più presto alla Polizia Postale. Ci stavo cascando a dare loro ascolto pure io.”