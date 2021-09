Roma, 68esimo Raduno Nazionale Associazione Bersaglieri

Grande successo per l’Associazione Bersaglieri “Adelchi Cotterli” di Aprilia la cui prestigiosa Fanfara insieme a quella di Magenta si è esibita sabato 25 settembre in uno spettacolare concerto nello splendido contesto di Piazza di Spagna a Roma.

L’evento inserito nel programma del 68esimo Raduno Nazionale dell’Associazione Bersaglieri organizzato a pochi giorni dal 151° anniversario della “Presa di Roma” il 20 settembre 1870; nota anche come “la Breccia di Porta Pia” sancì l’annessione di Roma al Regno d’Italia.

Roma

Il giorno seguente, domenica 26, l’Associazione Bersaglieri apriliana capitanata dal presidente Edoardo Tittarelli ha sfilato nel centro di Roma, un folto gruppo di circa 100 persone, in un tripudio di fanti piumati provenienti da tutta Italia.

Commenta con soddisfazione l’evento Edoardo Tittarelli presidente della Sezione Bersaglieri “A. Cotterli” e della Fanfara apriliana: “Un successo meraviglioso per la nostra Fanfara, e siamo orgogliosi anche di aver sfilato ai Fori Imperiali con lo striscione con il nome della nostra città, Aprilia. Colgo l’occasione per esprimere un ringraziamento a tutti i nostri soci e simpatizzanti, al Capo Fanfara Maestro Ildo Masi e tutti i ragazzi della Fanfara tra cui la nostra mascotte Francesco Meloni. Grazie a tutti.”

Fanfara

Per numero di soci, circa 120 iscritti, la sezione Bersaglieri Cotterli impreziosita dalla prestigiosa Fanfara di 36 elementi è la più grande Sezione Bersaglieri del Lazio dopo quella di Roma.

Sempre in prima linea nelle iniziative solidali e nelle emergenze ambientali e sanitarie come nella recente crisi da coronavirus, un grande orgoglio per la città di Aprilia.

Il giorno domenica 3 ottobre ad Aprilia nella serata conclusiva dei festeggiamenti del Santo Patrono San Michele Arcangelo la Fanfara “A.Cotterli” si esibirà nella centralissima piazza Roma a partire dalle ore 20:30 fino alle 21:30.

(comunicato Associazione Bersaglieri “A. Cotterli” Sezione di Aprilia)





