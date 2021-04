Clemente: “Il DDL Zan va approvato quanto prima”

#diamociunamano sosteniamo l’approvazione del #DDLZan, il disegno di legge che propone il deputato Alessandro Zan

e che prevede esattamente “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

Il DDL va approvato subito

In Italia c’è chi come la Lega e Fratelli d’Italia non ritiene che sia necessaria una legge specifica che condanni la violenza e la discriminazione fondata sull’identità sessuale e di genere.

Noi invece vogliamo che il DDL arrivi in Senato quanto prima e che venga approvato. La mobilitazione nazionale e la sensibilizzazione che questa legge sta creando deve far capire una volta di più quanto sia importante che tutti nel nostro paese si sentano tutelati e che la natura di ognuno non può renderci vittime.