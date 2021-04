L’associazione “Un ricordo per la Pace” a favore di un Museo per la pace

L’associazione “Un ricordo per la pace”, costituitasi nel 2011, persegue un progetto di raccolta di documentazione storica e sociologica sul periodo della seconda guerra mondiale ed un particolare approfondimento della storia di Aprilia dalla fondazione ai giorni nostri.

La finalità del progetto non si realizza nel semplice resoconto storico rappresentato egregiamente attraverso le fonti tradizionali, ma vuole cogliere gli aspetti più emozionali del vissuto dei singoli protagonisti.

L’attività dell’associazione promuove pertanto la raccolta di testimonianze (anche attraverso video-interviste), di diari, fotografie, documenti, per realizzare un indelebile “Museo della memoria” in cui l’esperienza della persona comune acquisti dignità di essere ricordata: la storia nella parte umana, nelle emozioni dei più umili protagonisti.

Sono queste testimonianze “ minori” che non si trovano nei libri di testo, ma che sono importanti per capire quanto gli eventi storici influenzino e stravolgano il destino soprattutto delle persone più semplici. E tante sono le testimonianze raccolte negli anni; alcune attendono ancora di essere organizzate in video tematici per le giovani generazioni.

Decennale, come nota, l’attività divulgativa della storia degli IMI 1943-1945 nonchè l’assistenza gratuita nelle richieste della medaglia d’onore, l’onorificenza dedicata agli internati militari e civili nei lager nazisti.

L’associazione è anche curatrice della mostra omonima “Un ricordo per la pace” sul tema “Aprilia in guerra: la Battaglia di Aprilia”. Il progetto espositivo, partito dalla famiglia Bonacini nel lontano 1999, è basato sull’ampia disponibilità dei reperti della collezione storica del compianto Ostilio Bonacini, denominata appunto “Un ricordo per la pace”. Con delibera n°163 del 12 giugno 2012 la Giunta Comunale di Aprilia ha accettato per finalità espositive l’affidamento a titolo perenne e gratuito della raccolta, che consiste in oltre 300 reperti relativi agli eserciti che combatterono nel 1944 nel territorio pontino dopo lo Sbarco degli Alleati ad Anzio e Nettuno.

Rimozione

L’esposizione storica patrocinata dal Comune di Aprilia è stata inaugurata il 23 aprile 2013 in sede temporanea presso l’auditorium dell’I.I.S. “C e N. Rosselli”, dal 2016 di competenza del Liceo “A.Meucci” che purtroppo ne ha richiesto sin da subito la rimozione. Ad oggi la mostra versa in condizioni precarie: il Comune di Aprilia nonostante l’impegno preso nella sopracitata delibera di accettazione del materiale non è riuscito a trovare un luogo idoneo, facilmente accessibile a cittadinanza e turisti.

“Un ricordo per la pace” ha organizzato negli anni vari incontri nelle scuole laziali e alcune mostre temporanee su argomenti quali le due guerre mondiali, internamento militare e deportazione nei campi nazisti, raccogliendo e divulgando le testimonianze degli ultimi sopravvissuti alla prigionia; ha collaborato alcuni anni con la Prefettura di Latina in alcuni progetti (documentari) riguardanti la Giornata della Memoria. Nel 2013 ha realizzato con patrocinio del Comune di Aprilia il concorso “l’Albero della Pace” riservato alle Scuole medie inferiori, con risultati davvero eccellenti nella risposta dei ragazzi.

Ha all’attivo ricerche sui 190 dispersi in guerra in territorio pontino in collaborazione con il DPAA, acronimo di “DEFENCE POW/MIA ACCOUNTING AGENCY” del Defence Pentagon di Washington. É l’Ente del Dipartimento della Difesa Statunitense che ha il compito di localizzare, identificare e “riportare a casa” i resti degli americani dispersi in guerra ( Progetto “Missing In Action”); è stata promotrice ad Aprilia dell’istituzione della giornata commemorativa del 28 maggio, data della liberazione dell’Agro Pontino dal nazifascismo. Nel 2013 promotrice con il reduce britannico Harry Shindler dei Memorali ai Caduti senza sepoltura del 1944, tra cui il Sottotenente dei Fucilieri Britannici Eric Fletcher Waters, padre della rockstar Roger Waters che presenziò eccezionalmente alla cerimonia di inaugurazione il 18 febbraio 2014.

Tra i progetti più ambiziosi il MUSEO PER LA PACE ad Aprilia ed il conseguente inserimento nella rete internazionale dei Musei per la Pace, progetto cui l’associazione sta lavorando tenacemente da molti anni cercando il consenso delle Istituzioni. Oltre alla mostra in ricordo della guerra che ha duramente segnato il territorio pontino nel 1944 il progetto include una sezione riservata all’internamento ed alla deportazione nei campi nazisti, alla tragedia della Shoah, nonché grande vetrina delle figure dei grandi pacifisti del mondo e delle iniziative per la pace di tutti i tempi. Finalità del progetto è promuovere la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli, lottando contro ogni forma di razzismo e discriminazione culturale, religiosa e di genere.

Ottimi sono i contatti già intrapresi con prestigiose organizzazioni e pacifisti di fama internazionale.

La presidente Elisa Bonacini

“La nostra parola d’ordine? Senza dubbio “CONDIVISIONE”. Sempre aperta “Un ricordo per la pace” a collaborare con organizzazioni, associazioni e singoli cittadini sulla stessa lunghezza d’onda. Auspicando il coinvolgimento delle giovani generazioni, artefici del nostro futuro. A loro passa necessariamente il testimonial di memoria. Conoscere gli orrori del passato a monito e speranza di costruire un mondo di pace. Il Covid ci ha insegnato che il mondo è giunto all’era del suo cambiamento. Il domani può esistere solamente in un etica di condivisione, di solidarietà e amore per il prossimo. Un mondo dove non esistano più “gli ultimi” perché repentinamente gli ultimi potremmo divenire noi. Non è utopia di pace, ma un sogno che può divenire realtà, se lo vogliamo davvero.”