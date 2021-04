Di Battista: “Tutto è confuso, a parte la certezza che si potrà tornare alla stadio per gli europei”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

L’altro ieri (il 15 aprile) in Germania 738.000 dosi di vaccino iniettate, in Italia 329.000. Meno della metà. Il Generale Figliuolo, l’uomo scelto dal migliore per fare meglio di tutti, il 20 marzo scorso disse: “l’obiettivo è di arrivare a 500mila vaccini al giorno dalla terza settimana di aprile”. Ogni giorno numeri sparati a caso, previsioni sballate, informazioni contraddittorie. Proprio oggi, sul Fatto Quotidiano, è uscito un pezzo che mette a confronto il numero degli (eventuali) effetti avversi dei vaccini. Ebbene, secondo un rapporto dell’AIFA (Agenzia Italiana per il Farmaco) non è affatto vero che il vaccino più “rischioso” sia AstraZeneca. Altri dicono l’esatto contrario. Non ci si capisce una minchia, ma mai dire una frase del genere in questa nostra Italia conformista. Si rischia la lapidazione.

In un momento in cui chiarezza ed autorevolezza (una delle ragioni tirate in ballo per giustificare la congiura a danno del governo Conte) sono fondamentali, la popolazione vive un disorientamento senza precedenti. Tutto è confuso, a parte la certezza che si potrà tornare alla stadio per gli europei. Bello, per carità, ma forse prima andrebbero dette due parole leggermente più chiare su piscine e palestre. Ci sono bambini che attendono da oltre un anno la possibilità di fare quegli sport che fanno bene alla loro crescita psico-fisica per non parlare di istruttori sportivi sull’orlo dell’indigenza. Il migliore tra i migliori comunica poco, ma quando lo fa ogni frase che esce fuori dalla sua reale cavità orale viene descritta come una parte del “I have a dream” di Martin Luther King.

Lo scostamento di bilancio (che pare sia in dirittura di arrivo) è esiguo rispetto alle necessità del Paese. Oggi servono molti più denari di quelli messi sul piatto lo scorso anno. Nei primi mesi della pandemia milioni italiani hanno attinto ai loro risparmi. Ora, in molti casi, i risparmi non ci sono più. Chiaramente mi riferisco ai piccoli. I grandi godono e gongolano.