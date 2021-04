Il segretario Demos Paolo Ciani, Consigliere regionale del Lazio e candidato sindaco alle primarie di Roma commenta così le notizie relative alla fissazione della data per le primarie a Roma

“Sono felice che possa ripartire il confronto con le forze di centrosinistra a cominciare dal Pd. E’ importante fissare data e regole per le primarie di coalizione, per rimettere in moto nella città incontro e confronto con i cittadini, che non sia individuale ma di partiti e movimenti che hanno voglia di cambiare il volto e le politiche di Roma.

La nostra città e i suoi cittadini hanno sofferto molto per la pandemia e le conseguenze sanitarie e sociali che ne sono derivate. C’è bisogno di vicinanza alle persone e di mettere in campo una proposta per Roma alternativa alla destra.

Con Demos ci saremo alle elezioni nella coalizione di centrosinistra ed io concorrerò alle primarie con la nostra proposta di Roma #Capitalesociale: una città all’altezza della sua storia, che rimetta al centro coesione sociale e lotta alle disuguaglianze, che trovi il suo bene e il suo valore nelle persone che la abitano, con proposte concrete e realizzabili”, conclude Ciani.