Roma, sociale, Ciani (Demos): “Promuoviamo le convivenze solidali”

Approvata dall’Assemblea Capitolina una mozione per la promozione delle ‘Convivenze solidali’, presentata dal Capogruppo capitolino Demos Paolo Ciani. “Di fronte all’attuale emergenza abitativa e alle necessità di tante persone con fragilità socio-sanitaria, che hanno bisogno di assistenza e non vogliono o sono impossibilitate a vivere da sole pur avendo diritto all’assegnazione dell’alloggio popolare, vogliamo implementare nuove modalità abitative.

Talvolta gli assegnatari non sono in grado o non vorrebbero vivere da soli, e contemporaneamente abbiamo altre persone, autonome, ma con fragilità economica e/o sociale a cui non sempre si riesce ad assegnare una casa – afferma Ciani. – La mozione che ho portato oggi in Aula Giulio Cesare intende rispondere ad entrambe le esigenze, attraverso l’attivazione delle ‘convivenze solidali’, recentemente previste dalla normativa regionale, vale a dire della possibilità per un assegnatario di ospitare legalmente altre persone sole che rispondano ai parametri normativi al momento dell’inserimento, per una condivisione dello spazio, delle spese ma anche per garantire la possibilità di un aiuto reciproco e per arginare l’isolamento sociale.

Naturalmente, nell’ambito delle graduatorie, saranno gli assistenti sociali ad orientare o assistere nell’attribuzione e soprattutto nella formazione delle coppie o dei piccoli gruppi, in maniera da supportare una condivisione che sia una vera opportunità di relazione e di sostegno reciproco. Invece di assegnare le case a persone sole (spesso molto difficile), sarà possibile metterla a disposizione di due o tre persone che possono aiutarsi reciprocamente, condividere il quotidiano e mantenere una dimensione familiare di rapporto” conclude Ciani.