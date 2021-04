Milano, online l’avviso per il sostegno al reddito dedicato a persone disabili o non autosufficienti

È stato pubblicato sul sito del Comune l’Avviso pubblico per l’erogazione annuale della misura di sostegno al reddito B2, destinata alle persone con disabilità o comunque in condizione di non autosufficienza, con ISEE sociosanitario fino a un massimo di 25.000 euro per gli adulti o un ISEE ordinario fino a un massimo di 40.000 euro in caso di minori.

L’Avviso rimarrà aperto fino alle ore 13:00 del 13 maggio e sarà possibile presentare la domanda esclusivamente online collegandosi all’indirizzo https://www.comune.milano.it/servizi/misura-b2.

Sarà possibile ricevere informazioni e assistenza nella compilazione della domanda prendendo appuntamento presso gli spazi WeMi a partire da domani, prenotando all’indirizzo https://servizicrm.comune.milano.it/appuntamenti/WeMI/login.

Gli appuntamenti avranno la durata di un’ora e saranno in presenza presso gli spazi WeMi

Diversi i contributi che possono essere riconosciuti: dai buoni sociali mensili (da 400 a 800 euro) ai voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti che favoriscano il loro benessere psicofisico (come pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi) fino ad un massimo di 800 euro, fino agli assegni per l’autonomia a rimborso dei costi riferiti al personale di assistenza regolarmente impiegato, con un importo massimo mensile di 800 euro.

Per informazioni è possibile contattare lo 020202 o scrivere all’indirizzo pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it.

Si può anche telefonare al contact center dell’Unità Sostegno al reddito e titoli sociali ai seguenti numeri: 02 884 53399, 02 884 63044, 02 884 47635, 02 884 66443 (dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle ore 14 alle 15:30).

A tutti i richiedenti verrà dato riscontro sulla propria domanda tramite posta elettronica.