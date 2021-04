Padova, pubblicato il bando #SpaziAperti2-seconda edizione

Il Comune di Padova, per realizzare gli obiettivi e le linee strategiche previste nel documento “La Padova di domani – Mappe verso una nuova normalità” e per favorire la ripartenza della Città a seguito dell’emergenza sanitaria, ripropone il progetto #SpaziAperti per rendere disponibili ai cittadini spazi aperti e spazi verdi per attività culturali, musicali, sociali, ricreative e sportive.

Il bando presenta alcune novità significative: ci sono 150 spazi ma se ne potranno aggiungere altri su segnalazione; inoltre quest’ anno in più ci sono delle aree più attrezzate ed è stata eliminata la tassa di occupazione del suolo pubblico.

Con il progetto si intendono perseguire i seguenti obiettivi

favorire la socialità in sicurezza, permettere alle realtà culturali, musicali, teatrali, sportive, sociali, etc, di proseguire con l’attività mettendo a disposizione le loro competenze e individuando soluzioni con iniziative di aggregazione senza in alcun modo effettuare assembramenti,

coinvolgere tutti gli attori possibili.

Gli spazi saranno concessi – fino ad esaurimento della disponibilità – dall’1 maggio 2021 al 30 giugno 2022.

Ecco l’elenco degli spazi disponibili per l’ormai consolidato #SpaziAperti, che quest’anno funzionerà come l’estate scorsa con l’ importante differenza che alcune aree verranno pre allestite direttamente dal Comune di Padova, che metterà a disposizione strutture come il palco e il supporto tecnico.

Le aree più strutturate saranno

Città dei Bambini, via Sant’Eufemia – Giardino Venturini, tra via Ognissanti e via Fistomba, Giardino Piacentino, via Piacentino – Parco Fornace Morandi – Parco Iris, via Forcellini – Parco Cavalleggeri, corso Milano – Villa Berta, via Vigonovese – piazzale Cuoco, Guizza – Giardino degli Ulivi di Gerusalemme, via Isonzo – Parco degli Alpini, via Due Palazzi.

Chi farà domanda in queste aree potrà avere a disposizione un palco o una pedana, gli accessi a dei servizi pubblici e all’Enel.

Possono presentare manifestazione di interesse gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro nazionale o – nelle more dell’istituzione del Registro – in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge 117/2017 sulla riforma del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, comunità parrocchiali, fondazioni ed imprenditori.

Per partecipare è necessario compilare, dalle ore 12:00 del 15 aprile 2021 e fino alle ore 23:59 del 14 aprile 2022, l’apposito modulo online.

L’assessora al verde e ai parchi Chiara Gallani sottolinea

“Viviamo un’altra stagione primaverile ed estiva da vivere con una situazione pandemica difficile. Parchi e luoghi pubblici nell’ultimo anno sono diventati presidi necessari di vita possibile e anche quest’anno potranno essere utilizzati in modo facilitato da associazioni e realtà che hanno a cuore la nostra città e che hanno bisogno di una mano concreta per ripartire. L’anno scorso abbiamo rodato un’iniziativa che ha avuto un riscontro importante e la riproponiamo quest’anno, senza soluzione di continuità, ma con qualche passo in più: abbiamo infatti previsto allestimenti fissi per tutta la stagione, con 10 palchi comunali – di cui 9 proprio in aree verdi – oltre all’eliminazione della tassa di occupazione suolo pubblico e all’agevolazione della calendarizzazione. Grazie di nuovo all’impegno e volontà di tutti, Giunta e Uffici e soprattutto Associazioni che stanno permettendo il rinnovo di questa sperimentazione”.