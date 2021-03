Trotta, PaP: “Approvate due nostre mozioni”

Nel Consiglio Comunale di oggi abbiamo avuto il piacere di trattare e di vedere approvate due nostre mozioni molto importanti.

La prima mozione riguarda l’Istituzione della Residenza di prossimità, la quale ha la volontà di snellire i procedimenti e le burocrazie per poter accedere alla residenza cittadina. Sappiamo che ci sono tantissime persone e famiglie che non riescono a raggiungere questo requisito, che è un requisito basilare.

Costituzione

Senza residenza non si accede al servizio sanitario e questo è in contrasto con il diritto alla salute, che è tutelato in Costituzione. Come non è possibile accedere ad un avvocato di ufficio oppure accedere ai bonus nazionali e regionali. Quindi ai sussidi pubblici, alle misure che stanno sostenendo le famiglie in questo momento drammatico (quando arrivano e quando si riesce ad accedervi…)

Oggi siamo riusciti a condividere degli intenti ed a mettere nero su bianco degli impegni sociali imprescindibili, da parte del Consiglio Comunale. Tranne dalla destra che in parte ha votato contraria e in parte si è astenuta. Per cui, a maggior ragione, quando vediamo personaggi locali andare a bussare alla porta di inquilini occupanti e strumentalizzare situazioni di grave difficoltà, sarebbe bene ricordare che non hanno alzato un dito per cambiare la loro situazione.

Seguiranno aggiornamenti su questo tema perché sosteniamo che il diritto alla casa, il diritto al non essere più invisibili per le istituzioni debba essere un principio essenziale.

Seconda mozione

La seconda mozione riguarda il potenziamento dell’infopoint comunale che riceve i bandi europei, regionali e locali e li ri-organizza al meglio. Partendo da una comunicazione digitale efficace, che metta in rete le associazioni cittadine ed i liberi/le libere cittadini/e.

Una mozione che parte dalle sensibilità giovanili, perché come sappiamo Livorno è animata da varie realtà e associazioni di varia natura che spesse volte non riescono a sopravvivere oppure non riescono ad avere le informazioni corrette in tempi adeguati.

Una piccola vittoria anche sotto questo fronte, perché quando si parla di occupazione e di bandi che possono dare modo alle lavoratrici e lavoratori di poter operare in maniera migliore siamo i primi ad esultare.

Ed anche di tutte quelle persone che cercano di accedervi per vari bisogni. Quindi per le realtà associative, per chi vive situazioni economiche gravi, per chi lavora nei settori colpiti dal Covid. Può essere davvero una boccata d’aria ed un grande aiuto.