PaP: “Bisogna lottare ogni giorno con tenacia per sconfiggere il razzismo”

In quel maledetto febbraio 2018, a Macerata, Luca Traini aveva deciso di fare una strage di ragazzi e ragazze colpevoli di essere emigrati dall’Africa. Ferì 6 persone, non uccidendone nessuna solo perchè aveva una pessima mira.

Venne indetta una manifestazione per il 10 febbraio successivo, ma subito partì una macchina collaudata: iniziò a serpeggiare sui media il sospetto che ci sarebbero state tensioni, perchè Casapound e Forza Nuova avevano chiamato nei giorni precedenti delle loro manifestazioni in solidarietà allo stragista. Le istituzioni allora ci dissero che anche noi antifascisti non saremmo potuti scendere in piazza, mettendoci allo stesso livello dei fascisti, che in fondo nessuno era morto.

Il Ministro dell’Interno Minniti, insieme al sindaco di Macerata Romano Carancini (PD), decretò lo stop alle manifestazioni

E tutto ciò mentre Traini diceva di non sentirsi pentito, e Salvini affermava su tutti i canali che il problema era “l’immigrazione incontrollata”, che in fondo quei neri se l’erano cercata…

Per noi rinunciare a quella manifestare era fuori discussione, c’era in ballo lo sdoganamento del terrorismo e del razzismo, così tenemmo duro, pubblicamente.

Alla fine arrivammo a Macerata in ventimila.

Ieri è arrivata la sentenza definitiva: Traini è stato condannato per strage a 12 anni, ma non basta una pronuncia giudiziaria, bisogna lottare ogni giorno con tenacia per sconfiggere il razzismo.