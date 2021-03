Padova, certificati online

Finalmente attivo il servizio di richiesta online dei certificati, un progetto nuovo ed in continua fase di implementazione, che verrà integrato ed ottimizzato nel tempo per essere sempre più fruibile, completo e vicino alla cittadinanza.

Grazie a questo servizio sarà possibile richiedere certificati anagrafici e di stato civile direttamente dal proprio computer stampandoli comodamente da casa.

Tutti i certificati avranno piena validità legale grazie alla tecnologia del timbro digitale e potranno essere quindi presentati a privati quali istituti bancari, assicurativi, associazioni, avvocati, enti o aziende.

Possono essere richiesti online

certificati anagrafici, come quello di residenza o stato famiglia

certificati di stato civile, come quello di nascita, matrimonio o morte

Collegandosi al portale è possibile richiedere anche il servizio di visura anagrafica e il modulo precompilato per le autocertificazioni.

Per richiedere il certificato è sufficiente essere in possesso del codice fiscale della persona a cui deve essere intestato il certificato. Si possono infatti richiedere certificati online anche per altre persone, senza alcuna delega.

Per accedere al portale è necessario autenticarsi utilizzando le credenziali Spid, MyID, o la Carta d’identità elettronica.

Al servizio si potrà accedere dal sito portaledemografico.comune.padova.it e per eventuali problemi è stata attivata una apposita email supporto.portaledemografico@comune.padova.it.

Nel 2020 sono stati circa 20.000 i certificati emessi dagli uffici che oggi sono disponibili online, di cui oltre 6.000 certificati di residenza

Dichiara l’assessora ai servizi demografici Francesca Benciolini: “L’arrivo di questo servizio è una rivoluzione per il nostro Comune. E’ uno dei primi progetti cui ci siamo messi a lavorare appena insediata l’Amministrazione e sono quindi particolarmente orgogliosa di vederlo finalmente realizzato. E’ un risultato cui miriamo da tre anni, che ha visto la collaborazione di moltissime persone e diversi Settori del Comune di Padova. La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è un percorso lento ma necessario, che l’emergenza Covid ha reso ancora più urgente.

Questo è un servizio che rende l’Amministrazione più vicina ai cittadini e alle cittadine, rendendo facili, vicine e veloci operazioni che altrimenti richiedevano di doversi recare fisicamente in un ufficio.

Il lavoro dietro questo risultato è immenso. Non solo dal punto di vista digitale e tecnologico sul quale il Settore Servizi Informatici ha svolto un encomiabile lavoro, ma anche dal punto di vista dell’informazione ai cittadini. Per questo abbiamo realizzato, oltre al video promozionale, un tutorial che spiega passo passo le azioni da compiere per poter accedere al portale e ottenere il proprio certificato. Per questo ringrazio la redazione di Padovanet e l’Urp, che hanno individuato le modalità migliori e realizzato materiale utile e accessibile per comprendere al meglio il funzionamento del servizio”.