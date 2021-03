Di Battista: “Meditate gente, meditate”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina facebook:

La notizia (per adesso ancora ufficiosa) della candidatura del piddino Roberto Gualtieri a sindaco di Roma copre un’altra notizia che, ahimè, riguarda il PD laziale. Flaminia Tosini, vice-sindaco PD di Vetralla, nonché assessore all’ambiente e, soprattutto, direttrice regionale del dipartimento politiche ambientali e ciclo dei rifiuti della Regione Lazio è stata arrestata per aver ricevuto gioielli, borse, orologi e persino un bracciale Cartier in cambio di favori fatti a Valter Lozza, proprietario della discarica di Monte Carnevale.

Un arresto non è una condanna ovviamente. Ma che nel Lazio in molti abbiano gestito i rifiuti in modo criminale è fuor di dubbio. Nel Lazio l’unica “transizione ecologica” che possa tutelare davvero ambiente e cittadini dovrebbe essere il passaggio, per taluni soggetti, dai posti di comando al carcere. Meditate gente, meditate.