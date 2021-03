Ostia Antica, Picca-Santori: “Franceschini tuteli lavoratori parco archeologioco”

Monica Picca e Fabrizio Santori, dirigenti romani della Lega in una nota chiedono al Ministro Franceschini di tutelare i lavoratori del parco archeologico di Ostia Antica.

“Il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, tuteli i lavoratori del Parco Archeologico di Ostia Antica che, ancora oggi in piena crisi economica per la pandemia, sono in attesa della proroga per l’appalto per il servizio biglietteria, book shop e bar.

Si tratta di dodici lavoratori, con annesse famiglie, della società che gestisce i suddetti servizi presso il parco archeologico, che non possono più attendere”, spiegano Picca e Santori che nel weekend hanno partecipato ad una manifestazione per esprimere solidarietà ai lavoratori. “Altri ministeri hanno risolto la questione prorogando i contratti in emergenza per garantire i servizi e le tutele lavorative, in attesa che l’emergenza pandemica rientri e si possano svolgere le regolari pratiche per la nuova gara.

Stiamo predisponendo un accesso agli atti per scoprire perchè il ministro Franceschini, che pure conosce benissimo la situazione, non abbia provveduto a sanare questa ingiustizia. Come Lega ci impegneremo nelle sedi opportune per chiedere un incontro risolutivo che consenta a queste famiglie di tornare a lavorare e al Parco Archeologico, nonostante la momentanea chiusura per via delle restrizioni per il covid, di poter offrire servizi fondamentali ai visitatori”, concludono i due dirigenti leghisti.