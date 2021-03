Lezzi: “Nel Governo si litiga su cosa e su come fare e si perde tempo sulla pelle della gente”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Draghi non può continuare a nascondersi, deve parlare al Paese e deve dire quando arriveranno i ristori, quanti mesi copriranno e come i 32 miliardi, che tiene bloccati da due mesi, saranno suddivisi. I 32 miliardi di cui parlo sono stati autorizzati dal governo Conte II per le restrizioni dei mesi scorsi ma sono tenuti inspiegabilmente fermi da questo Governo che, nel frattempo, sta prevedendo nuove ed estese chiusure senza preoccuparsi di compensarle con nuovi stanziamenti. Parlano solo di risorse già previste e ormai anche insufficienti senza lavorare per farle arrivare ai cittadini.

È sempre più chiaro che il banchiere ha ordinato ai suoi ministri e ai media di distrarre gli italiani parlando solo di una priorità e cioè la vaccinazione. I cittadini sanno benissimo quanto sia importante la campagna vaccinale, quello che non sanno è come possono fare ad andare avanti le persone a cui si impone la chiusura delle attività senza un euro in tasca.

Nel Governo si litiga su cosa e su come fare, si perde tempo sulla pelle della gente e ci si nasconde dietro ovvietà e dietro la compattezza dei media che continuano, nonostante il decreto ristori sia diventato “decreto rinvio”, a predicare dei super poteri di Draghi e del governo dei migliori. Agli italiani non servono super poteri ma un lavoro attento e responsabile verso tutte le forme di emergenza, sia sanitaria che economica.