Madonnetta, Aguzzetti, Difendiamo Acilia: “Inviato una PEC per lo sgombero e messa in sicurezza del Parco”

“Ho inviato una PEC ufficiale di richiesta urgente di sgombero e messa in sicurezza della ex palestra sita nel Parco della Madonnetta ad Acilia” dichiara Alessandro Aguzzetti presidente del Cdq Difendiamo Acilia .

Gravi problematiche inerenti alla struttura

“Ho così ufficialmente messo in luce alla presidente del X Municipio Di Pillo, alla sindaca Virginia Raggi, al consigliere comunale Paolo Ferrara e all’assessore al patrimonio del Comune di Roma delle gravi problematiche inerenti alla struttura. Abbiamo inoltre con questo documento sollecitato le forze dell’ordine e il prefetto di Roma ad intervenire con la massima urgenza. Quello che é accaduto pochi giorni fa a Riccardo non deve mai più accadere. Ho dato parola alla mamma di portare avanti questa battaglia fino a quando non sarà messa la parola fine e fino a quel giorno non mi fermerò”