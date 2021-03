Biondi: “Non si tratta di complicare la vita agli studenti bombardandoli di lezioni”

Si chiama Comitato tecnico per il recupero dell’apprendimento e dovrà capire come limitare il più possibile le conseguenze di un anno di didattica a distanza a intermittenza. La task force è stata voluta dal neoministro all’Istruzione Patrizio Bianchi. A coordinare il comitato è Giovanni Biondi, con un passato da capo dipartimento al Ministero e un presente da presidente dell’Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Biondi è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Open Day”, condotta da Alessio Moriggi su Radio Cusano Campus.

Le parole di Biondi

“Non si tratta di complicare la vita agli studenti, attraverso lezioni, lezioni e lezioni –ha spiegato Biondi-. Pensare che a giugno si continuerà a bombardare gli studenti di lezioni sarebbe persecutorio. Quello che proponiamo al Ministro è di sostenere la socialità che è quello che i ragazzi hanno perso in questo periodo. Il progetto sarà nelle mani delle scuole, saranno i consigli di classe a decidere. Già tutte le scuole sono diverse tra loro, anche in una stessa classe la situazione degli studenti è diversa, quindi a disposizione dei consigli di classe saranno finanziamenti e sulla base di questo ci saranno possibilità.

Noi abbiamo proposto di coinvolgere gli enti locali, il terzo settore. Poi c’è anche la proposta di migliorare la didattica a distanza, in questa fase vorremmo stimolare questo tipo di lavoro. Piattaforma unica ministeriale? Le piattaforme si assomigliano tutte, il problema è cosa ci facciamo. Abbiamo proposto di creare una sorta di galleria delle idee, per stimolare la scuola a non essere routinaria e inerziale”.

Fonte Radio Cusano Campus