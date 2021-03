Fiumicino, la Misericordia cerca volontari

La Misericordia di Fiumicino sta cercando volontari che si occupino dell’ambito sociale. Se hai un cuore grande, la voglia di metterti in gioco, il desiderio di aiutare chi ne ha più bisogno, sei proprio la persona che stiamo cercando.

La campagna della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ha come obiettivo quello di rafforzare il “Movimento”. In primo luogo perché la pandemia da Covid-19 è ancora in corso, con dati poco tranquillizzanti, e sono necessarie nuove forze per il sostegno quotidiano della popolazione. In secondo luogo perché, anche nel futuro, saranno fondamentali donne e uomini che vadano a rinnovare l’organico delle confraternite.

I requisiti

Bastano poche ore di impegno, ad esempio, per portare la spesa o i farmaci alle persone più deboli o in quarantena, per trasportare gli anziani a fare terapie, analisi, visite mediche, o anche solo rispondendo alle telefonate dei cittadini in difficoltà. Chi poi vorrà, seguendo un percorso di formazione avrà anche la possibilità di fare il soccorritore o l’autista in emergenza.

Come diventare volontario

Per diventare un volontario, basta contattare la sede della Misericordia più vicina a te o candidarsi sul sito delle Misericordie (https://www.misericordie.it/emergenza-coronavirus/gente-al-servizio-della-gente/) nell’area dedicata.

Per entrare nell’organico della Misericordia di Fiumicino, bisogna mandare un e-mail a misericordia.sociale@gmail.com o contattare il numero 3459766988