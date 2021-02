Collot, PaP: “Il vaccino cubano è in dirittura d’arrivo”

Uno dei quattro vaccini che sta venendo sviluppato, il Soberana 02 sta entrando nella terza fase di sperimentazione: dalla prossima settimana se ne comincerà a valutare l’efficacia definitiva, prima di iniziare a somministrarlo in massa alla popolazione. Il farmaco sarà poi prodotto dalla società farmaceutica pubblica Biocubafarma. Pubblico al 100 % e senza fini di lucro.

Non solo

Cuba ha gestito diversamente anche la diffusione del virus se pensiamo che dall’inizio della pandemia ha registrato intorno ai 304 morti mentre la Lombardia, con una popolazione simile, sta raggiungendo i 30000. Mentre a Cuba la vita può continuare (certo con molte precauzioni), noi continuiamo a rimbalzare tra aperture e chiusure. Mentre il mondo occidentale è sotto scacco dei profitti di poche multinazionali un’isola che da 60 anni deve affrontare un blocco economico e commerciale dimostra ancora una volta la superiorità concreta e morale del modello socialista. E in Italia dovremmo ricordarlo bene, visto l’operato delle brigate di medici cubani che nella prima ondata della pandemia ci hanno portato la loro competenza sviluppata affrontando le epidemie nei paesi poveri, lontani dai riflettori delle tv occidentali.

Eppure proprio su quelle televisioni si continua a negare l’evidenza e a diffondere dati falsi

Fortunatamente l’onestà intellettuale ancora esiste e la biologa Barbara Gallavotti ha ammesso il suo errore nella discussione che abbiamo avuto a Di Martedì su La7, riconoscendo che il Soberana 02 sta iniziando la Fase 3 di sperimentazione.

In parte concordiamo con quanto ha detto Gallavotti : Cuba è una speranza, ma non perché il vaccino sia ancora in fase 1 ma perché indica chiaramente che un altro modello di sviluppo è possibile.

Noi diciamo che fare come Cuba è possibile. Come? Cominciamo a mobilitarci perchè i vaccini diventino davvero un bene comune. L’11 marzo con Potere al Popolo aderiamo alla giornata di mobilitazione internazionale di #NoProfitOnPandemic.