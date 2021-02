Regione Lazio, D’Amato visita l’Hub di Fiumicino

L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato ha visitato questa mattina l’Hub vaccinale Lunga Sosta dell’Aeroporto di Fiumicino in occasione dell’avvio delle vaccinazioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco operanti in regione alla presenza del Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo e del Prefetto Laura Lega capo dipartimento che hanno voluto così ringraziare con la loro presenza lo sforzo che si sta compiendo per la campagna vaccinale nel Lazio.

Le parole di D’Amato

“C’è un rapporto speciale che lega gli operatori sanitari con i Vigili del Fuoco e l’avvio della campagna vaccinale rappresenta un elemento di sicurezza indispensabile per chi opera al servizio dei cittadini” ha commentato al termine della visita l’Assessore D’Amato.