Paita: “Contenti di aver favorito la soluzione che ora tutti ritengono migliore”

Raffaella Paita, deputata di Italia viva, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sul governo Draghi

“Siamo contenti di aver favorito la soluzione che ora tutti ritengono migliore –ha affermato Paita. Avere Draghi presidente del Consiglio è una garanzia per tutti, che vuole rimettere in moto il Paese con grande determinazione”.

Sul Mes

“E’ chiaro che se non ci saranno risorse sufficienti per la sanità nel bilancio, secondo noi bisogna prendere le risorse del Mes”.

Sulle polemiche nel PD riguardo la rappresentanza femminile

“Quando un partito si organizza per correnti che sclerotizzano un dibattito politico e sono strumenti di conquista del potere interno ad un partito, è chiaro che non c’è spazio per una partecipazione più significativa delle donne. Questo è un problema storico del PD”.