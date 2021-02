Scanzi: “Alessandro è un amico, e come con tutti gli amici (veri) ogni tanto ti ci scazzi”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Alessandro è un amico, e come con tutti gli amici (veri) ogni tanto ti ci scazzi. L’amicizia è così.

Gli ho sempre detto che era troppo idealista e troppo poco pragmatico per fare il politico. Infatti è così. E per me è un complimento.

A volte sono stato d’accordo, a volte no. Del resto lui ha sempre fatto parte (fino a ieri) di una forza politica. Io mai.

Sapevo che si sarebbe “disiscritto” se i 5 Stelle fossero entrati (legittimamente e forse persino giustamente, non lo so ancora) nel governo Draghi.

Alessandro non poteva fare altro

Non puoi stare dentro una forza politica che, dopo aver governato con tutti – ma tutti – tranne Meloni, ora accetta pure Berlusconi. Quel Berlusconi che Di Battista scudisciò al punto da leggere sotto casa sua, ad Arcore, la sentenza Dell’Utri.

Leggo in giro molti messaggi di scherno, come se Alessandro fosse colpevole di non so cosa: è la solita mitraglia dei citrulli rosiconi allo stato brado. Lasciateli latrare come cani rabbiosi. È pulviscolo catramoso.

Ma avverto anche una sorta di curiosa “minimizzazione” della sua uscita da parte di quel che resta del movimento. Da parte dei suoi “ex colleghi”. Come se se ne fosse andato un Crippa o un MM Giarrusso qualsiasi.

Allora, chiariamoci: fino al 2018 il M5S è stato anzitutto (non soltanto) Di Maio e Di Battista. Nel momento in cui uno dei due se ne va, quel movimento non esiste più.

È fattuale

E infatti quei Stelle non esistono più. Non quelli del 2009. E neanche quelli del 2018. Può essere un bene, può essere un male. E come ho già detto, per uno come me che ha unicamente a cuore un “campo progressista”, delle sorti singole di questo o quel partito non mi interessa nulla.

Con questa destra qua, non è più tempo di simboli e orticelli. E anche su questo, con Alessandro, siamo in disaccordo. L’amicizia è così (cit).

Magari il governo Draghi si rivelerà leggendario. Non lo so. Tuttora non so davvero cosa pensare: non ho mai avuto le certezze “da mulo” di Alessandro. Ma far finta di niente, per i 5 Stelle, è puerile e patetico.

La sua uscita, per loro, è una sorta di esame autoptico anticipato, quando il corpo non è ancora cadavere (ma quasi?).

Un’ultima cosa

Per rinunciare alle poltrone (sicure nel governo Salvimaio), ai soldi e alla visibilità in nome unicamente delle proprie idee, giuste o sbagliate che siano, servono onestà intellettuale, cuore, anima e palle. E Alessandro le ha. A differenza di tutti quelli che, come vecchie beccacce sceme, lo insultano pure adesso, quasi che fosse reo di quella cosa evidentemente oscena ai più chiamata “coerenza”.

(La foto è dell’aprile 2013. Ci eravamo appena conosciuti. Sono passati otto anni che sembrano ottanta. Io li avrei voluti tutti così, anzi mi sarei accontentato di parecchio meno. E credo anche Alessandro. Ma nel privato. Politicamente si aspettava tutt’altra trama).