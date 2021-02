PaP: “Vogliamo regole precise e nessuna deroga al codice degli appalti”

Ieri Matteo Salvini gongolava perché Draghi avrebbe citato il modello Genova come un modello per spendere bene i soldi del recovery fund.

Si riferiva alla ricostruzione del ponte. Una ricostruzione senza burocrazia e con molte deroghe al codice degli appalti.

Questa dichiarazione, e la soddisfazione del leader della lega, la dicono lunga su quello che ci aspetta. spendere presto, e spendere “bene” per chi da quei soldi si aspetta enormi profitti.

Risorse per la collettività

Le risorse che arriveranno dovranno invece essere usate per la collettività, per i bisogni delle persone colpite dalla crisi economica e sanitaria, dovranno essere sottratte agli speculatori e alla criminalità, che stanno aspettando con ansia di mettere le mani su una torta fin troppo invitante.

Vogliamo regole precise e nessuna deroga al codice degli appalti, vogliamo avere voce in capitolo, e vogliamo un vero e proprio controllo popolare sul recovery fund.

Anche per questo non mancheremo di mostrare in ogni modo la nostra opposizione al prossimo governo.