Pubblicato il Report sulla popolazione anziana a Padova nel 2019, curato dal Settore Programmazione Controllo e Statistica.

Il commento dell’assessora al sociale Marta Nalin: “E’ ormai un dato costante quello dell’aumento della popolazione anziana. In 10 anni abbiamo un aumento del 17,27% di ultraottantenni e del 6,92% di over 65, che corrispondono a circa 3.000 persone nel primo caso e circa 3.500 nel secondo.

Ne siamo consapevoli, per questo i nostri servizi, e di conseguenza il nostro bilancio, sono orientati nella gestione di una popolazione sempre più anziana.

L’anno del Covid-19 ha molto limitato alcune delle iniziative più di successo come i soggiorni climatici, i corsi e le attività ricreative di vario genere, ma confidiamo di poter tornare a realizzarle in sicurezza, perché sono fondamentali per garantire il benessere e la vita attiva.

Nuove iniziative

Se alcune iniziative sono state limitate altre sono nate da zero anche per rispondere proprio ai bisogni emersi dalla pandemia: penso ad esempio allo sportello psicologico di aiuto, al centralino in grado di rispondere ad ogni domanda e orientare nei servizi come la spesa a domicilio, il supporto digitale per ridurre il gap e permettere le comunicazioni senza problemi anche in tempo di restrizioni, ai progetti più strutturati di monitoraggio come Antenna 19 e a tutte la attività che abbiamo potuto trasferire online come i corsi di lingua.

Certo non è stato semplice e, come ho già avuto modo di dire, la pandemia ci ha costretti a rivedere completamente i servizi sociali e ci impone un ulteriore sforzo per affrontare l’incertezza dei prossimi mesi mentre prosegue la campagna vaccinale.

La vaccinazione della popolazione anziana metterà in sicurezza un’ampia fetta della popolazione, la più fragile, e ci auguriamo questo sia il primo passo per uscire, insieme, dall’emergenza.

In questo momento tutte e tutti stiamo attraversando momenti di difficoltà. Ansia, stress e paure riguardano e riguarderanno sempre di più tutte le persone, senza distinzione anagrafica e di reddito. A noi il compito di avere un occhio di riguardo per le fasce più fragili, sulle quali possono avere conseguenze importanti.

Invertire il trend

Allo stesso tempo da prima della pandemia proviamo a mettere in campo azioni che hanno l’obiettivo di invertire il trend: proviamo a costruire una città più attrattiva per le persone giovani e le giovani coppie, con servizi di supporto indirizzati a loro. Bonus per i figli, bonus affitti, ma anche iniziative orientate a costruire una città più viva. Abbiamo in mente di costruire iniziative di incentivo alla popolazione studentesca perché diventi residente e allo stesso tempo credo sia giunto il momento di iniziare ad interrogarci su quali possano essere gli incentivi per la residenzialità.

Se penso ad esempio che il quartiere centro è il più popolato di anziani, credo sarebbe necessario costruire politiche di sgravi per incentivare le giovani persone ad abitare il centro. Promuovendo infatti forme di convivenza si riesce a costruire una città più inclusiva, e a evitare le “ghettizzazioni””.