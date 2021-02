Lezzi: “Quelli bravi…”

Concita de Gregorio e Fabrizio Roncone sono quelli bravi. Sempre pronti, dalle colonne di Repubblica la prima e del Corriere il secondo, a dispensare implacabili giudizi dal trono della loro appartenenza al mondo della cultura italiana. E sti cazzi!

E allora giù contro Crimi, Toninelli, Lezzi, Di Battista, la borsa della Taverna e tutti gli altri a seguire o a precedere purché siano del M5S.

Toninelli è tra i più colpevoli. Pensate, questo che fa parte dei servi della gleba, pretende sempre la revoca delle concessioni ai Benetton, una legge contro il conflitto di interessi, una sull’editoria pura, l’acqua pubblica, la banca pubblica, la Rai libera e massima attenzione sulla spesa dei soldi del Recovery.

Adeguarci…

Quello che chiediamo tutti noi del M5S ma per la De Gregorio e Roncone, al pari di Salvini, Sallusti e Senaldi, dovremmo adeguarci al pensiero di quelli che sanno, di quelli bravi come sono loro.

Siccome, malgrado tutto e tutti, non lo facciamo si sentono autorizzati all’insulto libero ma aggiustato dal linguaggio volutamente forbito e dalla camicetta di seta immacolata. Insultano la gente che lavora insultando noi. Sputano nel piatto dove mangiano perché è riempito da chi, lavorando seriamente, finanzia giornali e televisioni. Sputano su tutti. Certo, per la De Gregorio noi abbiamo il mutuo da pagare e non va bene mentre lei che deve pagare i debiti dell’Unità è una povera vittima.

Lacrimuccia

Chiaramente, anche nel fare la vittima conserva la sua classe, sempre radical e sempre chic e mai, dico mai, può mancare la lacrimuccia di circostanza per i poveri, per gli ultimi ma guai a sostenere la forza che esige un’equa distribuzione delle risorse che passa anche dal reddito di cittadinanza.

Con una mano ipocritamente sul cuore in talune circostanze mentre con l’altra accoltella impunemente e volgarmente chi disturba il suo status. Perché solo lei sa, solo lei accede al sapere insieme a qualche amico suo ma non di più.

Beh, comunque, facciamole sapere che il mutuo l’ho contratto prima di diventare parlamentare e finirò di pagarlo dopo la fine del mandato. Sai com’è? Io ho sempre vissuto del mio lavoro come milioni di cittadini italiani e ne vado molto fiera. Fossi in voi due, De Gregorio e Roncone, non potrei esserlo perché non starei bene a rispondere allo strattone del guinzaglio del capo editore.