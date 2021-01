Lezzi: “Renzi ha parlato chiaro ieri durante il suo comizio al Quirinale”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

D’altronde lui ha le sue conferenze che gli fruttano tantissimi soldi oltre allo stipendio da senatore. I soldi, per lui, prima di tutto. Il M5S non può consentire che gli italiani siano ancora affidati a una persona così spregiudicata che, senza alcuno scrupolo, antepone, anche in questo difficile momento, i suoi interessi a quelli dei cittadini.

Ormai conosciamo la sua inaffidabilità, abbiamo fatto un appello a quei parlamentari che avessero a cuore gli interessi del Paese anziché l’ossessione di far fuori il Presidente Conte. Se prevarrà l’egoismo, il M5S deve sfilarsi da qualsiasi altra soluzione che non veda Conte alla guida e Renzi fuori. Nessun governo istituzionale, nessun governo tecnico per il M5S. In questo modo, non resterebbero che le elezioni delle quali ha piena responsabilità Renzi.