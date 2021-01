Acquistare una casa risparmiando sulle commissioni: la soluzione di RockAgent

Il mercato immobiliare è uno dei più sensibili all’andamento dell’economia. Appena si verifica una crisi economica o una situazione eccezionale come quella che abbiamo vissuto nel 2020, si prevede che la domanda degli immobili crolli. I costi per acquistare una casa infatti sono generalmente abbastanza elevati, e anche le commissioni applicate dalle agenzie non migliorano la situazione. Su queste ultime però, realtà nate da poco come RockAgent hanno voluto dare una svolta, facilitando l’incontro di domanda e offerta anche in periodi funesti dal punto di vista economico.

Vediamo meglio di cosa si tratta. RockAgent è un’agenzia immobiliare fondata nel 2018 a Roma, che ha adottato per la sua organizzazione un modello ibrido. Come spesso succede quando si tratta di innovazione, sono sempre gli altri Paesi europei a essere i primi a lanciare un nuovo modo di fare business, e anche in questo caso il modello ibrido è un’esperienza che proviene da Germania, Francia, Inghilterra, Spagna e anche Stati Uniti. In cosa consiste questa nuova struttura organizzativa? È presto detto: si tratta di risparmiare sui costi che sono di solito sostenuti dalle agenzie, in modo che a beneficiarne sia il venditore di un immobile.

Tagliare i costi di un’attività oggi sembra quasi impossibile, ma RockAgent ha massimizzato quelle che sono le potenzialità della modalità in smart working. Ancora prima della pandemia infatti, questa società ha adottato un approccio non solo fisico, ma anche digitale, basato sull’app RockAgent. Gli agenti, che sono regolarmente autorizzati a svolgere l’attività, oltre alla consueta consulenza svolta presso le sedi fisiche, possono quindi seguire online l’andamento delle varie trattative, aggiornando acquirenti e venditori su ogni novità che riguardi il loro affare, assistendo loro fino al momento finale che è quello del rogito notarile . Qual è l’effetto? Ovviamente un risparmio in termini di costi ma anche in termini di tempo per gli agenti, permettendo loro una maggiore disponibilità da dedicare a più trattative.

Come funziona RockAgent per i clienti e quanto costa

Il punto dolente delle agenzie immobiliare sono i costi che sembrano una vera e propria zavorra, sia per chi vende che per chi acquista. Ed è proprio qui la svolta di RockAgent: il risparmio da parte di chi si avvale del suo servizio. Mentre le commissioni di un’agenzia immobiliare tradizionale oscillano tra il 2 e il 4%, RockAgent ha stabilito due tariffe fisse, indipendenti quindi dal valore dell’immobile:

495 euro, da versare al conferimento dell’incarico all’agente,

in alternativa

995 euro, da versare solo in caso di conclusione positiva della vendita.

Oltre al vantaggio di avere un costo fisso, che non cambia con il variare del prezzo dell’immobile, il valore del risparmio è evidente. Basti pensare a una percentuale del 3% su un immobile venduto al costo di 250.000 euro: le commissioni ammonterebbero a 7.500 euro, contro quelle applicate da RockAgent, molto più ridotte.

Un altro elemento che è importante ricordare è che il servizio di RockAgent è più completo rispetto a quello offerto dalle agenzie tradizionali. Per fare un esempio, i proprietari immobiliari potranno accedere all’app e tenersi aggiornati sugli appuntamenti fissati tra agente e potenziale cliente per la supervisione dell’immobile, oltre a una serie di dati e di statistiche per capire l’andamento della vendita e magari decidere di apportare delle modifiche alla presentazione dell’immobile.

Un sistema così efficiente e immediato non poteva che essere altrettanto semplice nel funzionamento per il cliente. Dopo aver contattato l’agente RockAgent della tua zona, il tuo immobile verrà visionato per poter stabilire un valore. A questo punto non ti resta che scegliere la soluzione di pagamento, se all’inizio o alla fine, ed è fatta: al resto pensa RockAgent, incluse le foto e i virtual tour. Tu potrai seguire tutto dal tuo account, attraverso l’app. Una volta accettato il prezzo di vendita, non ti resta che recarti dal notaio, vendere il tuo immobile e concretizzare il risparmio!

