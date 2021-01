Roma, Acquario Sea Life: il Codacons ne sollecita l’apertura quanto prima

Il Codacons, che da tempo segue le vicende dell’Acquario di Roma, verificando nel tempo anche lo stato dell’opera e le cause dei ritardi che ne hanno impedito l’apertura, ritiene grave che un simile progetto che potrebbe portare milioni di visitatori nella capitale, con vantaggi per le casse comunali e per tutto l’indotto, sia ancora fermo, e invia una lettera alle società EUR SPA e Mare Nostrum Romae.

IMPIANTO MULTIFUNZIONALE CHE PUO’ ESSERE USATO PER TURISMO E LOTTA AL COVID

Appare opportuno sottolineare che, ad oggi, l’interesse all’apertura dell’Acquario oramai è di rilevanza pubblica, vista anche la ricaduta economica per la città di Roma – sostiene il Codacons – Occorre accelerare l’apertura della struttura particolarmente in vista dei G20, evento di portata mondiale, che si terrà il prossimo ottobre proprio all’Eur. L’apertura dell’Acquario per tale occasione sarà segno di ripresa dopo l’annus horribilis per il turismo della capitale e non solo. Nelle more, l’Acquario ha persino manifestato la volontà di mettere a disposizione i propri spazi per le vaccinazioni contro il Covid 19. Dunque, si rivela una struttura poliedrica e multifunzionale a servizio dell’interesse pubblico e dei cittadini. Il Codacons ne apprezza e ne condivide l’iniziativa, in attesa della apertura ufficiale.

ASSOCIAZIONE SCRIVE A EUR SPA E MARE NOSTRUM ROMAE

Per tale motivo l’associazione ha scritto a EUR SPA e Mare Nostrum Romae, allo scopo di facilitare soluzioni legittime nell’interesse pubblico della Città di Roma, che ha bisogno di progetti come questi che consentirebbero l’aumento del PIL, del turismo, della cultura, della ricerca e dell’occupazione giovanile.

Codacons Comunicati Stampa