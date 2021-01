Fiumicino, Poggio: “Con crisi Governo rischio Ristori per nostri esercenti”

Lo squallido balletto di poltrone al quale assistiamo in questi giorni, in piena pandemia, con una crisi assurda e un altrettanto assurdo tentativo di blindare le poltrone di questa maggioranza, sta bloccando anche i pochi e modesti aiuti del Governo all’economia del nostro Comune e della nostra Regione. In questo assurdo quadro a rimetterci sono ancora una volta i nostri esercenti. Continua infatti a slittare il nuovo decreto che consentirebbe di mettere almeno una pezza ai Ristori dei mesi precedenti che hanno escluso molte categorie e di dare un minimo di respiro ai tanti esercenti penalizzati dalle misure di contenimento del Covid. Ciò che serve in questo momento è serietà, quella serietà che latita a sinistra e nel M5S. È chiaro che serva un nuovo Governo ma non con questi signori che se ne fregano dell’Italia, di chi ogni giorno si alza per lavorare e produrre quel denaro che serve a pagare gli stipendi dei vari Renzi e Bonafede. È chiaro che la sinistra e il M5S abbiano fallito, l’unica alternativa a questo sfacelo sono le elezioni, dare parola agli italiani e far scegliere a loro come salvare la loro, nostra casa.