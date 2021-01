Scanzi: “Il mitologico Fontana ha accusato Roma, ma l’Istituto Superiore della Sanità lo ha sbugiardato”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

L’amministrazione leghista della Lombardia è oggettivamente straordinaria. Fontana, Gallera, Moratti. Miti veri.

Si scopre ora che la Regione è finita in zona rossa per un errore politico. Il mitologico Fontana ha accusato Roma, ma l’Istituto Superiore della Sanità lo ha sbugiardato.

Il governatore aveva parlato di calunnie, per poi dichiarare che il merito dell’imminente passaggio a zona arancione era del (suo) ricorso al Tar.

Macché

Il documento dell’Istituto superiore di sanità smonta dalle fondamenta la versione del totemico Fontana: i dati forniti dal Pirellone il 20 gennaio “cambiano il numero di soggetti sintomatici notificati dalla stessa Regione”.

In sintesi: 10 milioni di persone sono rimaste in zona rossa per uno sbaglio dell’amministrazione leghista.

Complimenti!

E pensate a quando, grazie a Renzi, la “ricetta leghista” verrà replicata anche su scala nazionale. Sarà fantastico.