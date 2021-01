Vita sedentaria e alimentazione: quali sono le abitudini da assumere?

Fare un lavoro d’ufficio o essere uno studente può essere sinonimo di vita sedentaria e ciò significa trascorrere gran parte della giornata in maniera inattiva e, si sa, non è proprio un bene per il nostro organismo. Tra le conseguenze che questo stile di vita può portare con sé troviamo un aumento del rischio di sovrappeso e obesità, ma anche altre patologie quali diabete di tipo 2, disturbi circolatori, osteoporosi, disturbi dell’umore e difficoltà di digestione.

Sicuramente, a primo impatto, quello che si nota di più è l’aumento di peso, con l’accumulo di adipe soprattutto a livello di pancia e fianchi. Esistono però dei rimedi al mal di pancia e delle indicazioni da seguire per poter combattere con l’alimentazione questo stile di vita così dannoso per la nostra salute.

Quali sono le conseguenze di una vita sedentaria?

Secondo i dati ISTAT il 39,2% della popolazione conduce una vita più o meno sedentaria che spesso viene giustificata con un lavoro stressante, la cura della casa e della famiglia e quindi non abbastanza tempo a disposizione per sé stessi.

La vita sedentaria infatti ormai ha colpito un numero molto grande di persone che passano la maggior parte del tempo seduti in macchina o sui mezzi di trasporto per andare al lavoro, poi altrettante ore seduti alla scrivania e poi via di nuovo in macchina per tornare a casa dove finalmente sdraiarsi sul divano davanti alla tv per rilassarsi e godersi qualche momento di relax.

Quando le nostre giornate si svolgono più o meno in questo modo allora probabilmente stiamo veramente vivendo una vita quotidiana sedentaria. Come già accennato sono diversi i rischi che questo stile di vita comporta per il nostro corpo.

Innanzitutto la diminuzione delle attività quotidiane e in particolare di attività dinamiche che ci spingono a tenere il nostro corpo attivo riduce il dispendio energetico e, di conseguenza, porta ad un notevole rallentamento del metabolismo.

Un altro aspetto legato ad uno stile di vita che non ci permette di avere sufficiente tempo a disposizione riguarda il fare scelte alimentari sbagliate e quindi spesso scegliamo piatti pronti e veloci per non perder tempo, ma che in realtà non sono particolarmente salutari per il nostro organismo.

Questi due aspetti caratteristici di una vita sedentaria possono sembrare a primo impatto problemi di poco conto, nella realtà dei fatti, però, è proprio da qui che inizia quel processo che ci porta a sovrappeso e obesità.

Quali errori commettiamo quando abbiamo una vita sedentaria?

Quando conduciamo una vita sedentaria, spesso e volentieri cadiamo nel tranello delle false informazioni riguardo l’alimentazione e seguiamo dei consigli che, a conti fatti, sono tutt’altro che corretti come per esempio: mangiare qualcosa di dolce quando ci sentiamo stanchi perché pensiamo che possa tirarci su, oppure ancora consumare bevande energetiche ricche di coloranti e sali minerali quando andiamo a correre perché pensiamo che siano utili a riequilibrare i pochi sali persi e incrementare lo zucchero consumato.

Questi sono solo alcuni esempi di consigli sbagliati che troviamo sul web e che possono trarci in inganno portandoci a creare nuove e scorrette abitudini.

Qual è la giusta alimentazione per una vita sedentaria?

Per adottare delle abitudini alimentari sane, che possano compensare il nostro stile di vita sedentario, è possibile seguire alcuni consigli:

Evitare l’ assunzione di alimenti lavorati e industrializzati e optare, invece, per cibi semplici e poco lavorati;

e industrializzati e optare, invece, per cibi semplici e poco lavorati; Utilizzare prodotti naturali ;

; Ridurre il consumo di insaccati e salumi;

e salumi; Non utilizzare dolcificanti e stare attenti ai conservanti ;

e stare attenti ai ; Eliminare bevande con coloranti e zuccheri aggiunti ;

e ; Limitare il consumo di alcool ;

; Evitare alimenti come piatti pronti o zuppe con amidi;

o zuppe con amidi; Fare attenzione alle dosi, che non devono essere eccessive.

Vi sono poi alcuni alimenti che, se inclusi nella dieta, possono fornirci un ulteriore supporto. Tra questi troviamo, per esempio, quelli che contengono aminoacidi Omega 3, luteina, zinco e vitamine A, C ed E come verdure a foglia verde, agrumi, pesce e uova. Questi alimenti sono ottimi per migliorare e proteggere la vista.

Scegliendo i giusti alimenti, inoltre, è possibile accelerare il metabolismo, ossia la velocità con cui vengono bruciate le calorie, requisito fondamentale in particolar modo per coloro che hanno una vita sedentaria. Mantenere il metabolismo attivo è possibile consumando cibi quali legumi, carni magre, caffè, tè e spezie come zenzero, peperoncino di cayenna, cardamomo.

Uno dei rischi legati ad una vita sedentaria che si protrae per lunghi periodi (dieci anni o più) riguarda il rischio di soffrire di cancro al colon. Tuttavia è possibile prevenirlo facendo una regolare attività fisica e seguire una dieta sana che comprenda: frutta come mele e pere; verdure come cipolle, asparagi e aglio; legumi, in particolare piselli, lenticchie e soia; frumento e derivati, segale e orzo. Da ridurre invece è il consumo di carne rossa e carne processata, che possono aumentare il rischio di soffrire di cancro.

Ciò che conta è comunque cercare di condurre uno stile di vita quanto più sano possibile a prescindere dal tipo di lavoro o dalla famiglia e cercare di ritagliarsi del tempo per sé stessi per mantenere corpo e mente attivi e contrastare così le conseguenze negative di una vita sedentaria.