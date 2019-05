Come rimpolpare la pelle? Ecco i rimedi naturali più efficaci senza ricorrere al bisturi

Come rimpolpare e rassodare la pelle rendendola più tonica e compatta? Quali sono i validi rimedi naturali che ci aiutano ad attenuare visibilmente i segni del tempo e a combattere le rughe? Ci sono rimedi naturali efficaci che aiutano a rassodare i tessuti epiteliali e stimolano la produzione di collagene? Sono tante le domande che ci poniamo ogni giorno per prenderci cura del nostro viso e della nostra bellezza.

Ma, quali sono i migliori trattamenti e rimedi naturali efficaci per rimpolpare e rivitalizzare la pelle senza ricorrere al bisturi? Ecco i buoni consigli per combattere in modo definitivo le rughe e i segni visibili del tempo.

Come rimpolpare la pelle con un buon trattamento antiageing

Dieta e attività fisica sono validissimi alleati per la salute ed il benessere della nostra pelle, ma occorre combattere il trascorrere degli anni e l’aggressione degli agenti atmosferici che facilitano la perdita di tonicità della pelle del viso.

La cura costante della pelle con un valido trattamento cosmetico, un regime alimentare sano e naturale, il non fumare ed uno stile di vita corretto sono tutti i rimedi naturali più benefici per evitare l’insorgere di rughe d’espressione, borse, occhiaie e zampe di gallina.

E, allora, tra i tanti rimedi per rimpolpare la pelle e per stimolare la produzione di collagene, consigliamo di acquistare un valido trattamento antiageing che ci consenta di rimpolpare e di rivitalizzare la pelle in profondità.

In commercio troviamo tantissimi prodotti per la cura della pelle (creme, fluidi, lozioni, sieri, etc.) che promettono risultati eccellenti in un breve lasso temporale, ma nella maggior parte dei casi, i risultati non sono sempre all’altezza delle aspettative.

Crema antiageing

La crema rimpolpante e rivitalizzante di Mascia Brunelli (qui tutte le info), della linea Luxury System, rappresenta la soluzione tra le più valide sul mercato in quanto basata su una formulazione 100% naturale di lipidi vegetali ad alta attività eudermica (Argan, Avocado, Karitè) e sull’azione di oligopeptidi, che aiutano a stimolare la produzione di Acido Ialuronico e Collagene Nativo.

Questa crema ha la finalità di ri-mineralizzare e di rimpolpare in profondità i tessuti epiteliali e di aiutare a rendere uniforme il tono della pelle, donandole una trasparenza che dura nel tempo.

Giorno dopo giorno, texture e tono della pelle vengono ridefiniti, fino a ottenere un incarnato visibilmente più liscio e compatto.

Con questa crema si può dire definitivamente addio ai segni del tempo ed all’ossidazione che “spegne” la luminosità del proprio volto.

Riformula all’istante le proprietà migliori della tua pelle, riduce visibilmente pori e le imperfezioni, infonde luminosità e restituisce una luce delicata.

La crema rimpolpante deve essere applicata mattina e sera con un leggero massaggio fino a completo assorbimento sulla pelle.

Maschera alla mela ed al miele

Un altro valido ed efficace rimedio naturale che aiuta a combattere i segni del tempo è l’applicazione di una maschera alla mela ed al miele che stimola la produzione di collagene.

Grazie alla sua texture morbida e compatta, la maschera alla mela ed al miele rassoda in profondità i tessuti epiteliali della pelle, permettendo di conservare l’elasticità della pelle e di chiudere i pori della pelle.