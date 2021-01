Aranova, domani in via Elini l’accensione dei lampioni per l’illuminazione pubblica

“Proseguono gli interventi dell’Amministrazione Montino nel nord del Comune. Domani in via Elini ad Aranova, alle 16.30, saranno accesi i pali dell’illuminazione pubblica”. Lo dichiarano la Presidente del consiglio comunale Alessandra Vona e il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale Stefano Calcaterra.

Invitata tutta la cittadinanza di Aranova

“Invitiamo tutta la cittadinanza di Aranova, e in particolari i residenti di via Elini, a partecipare all’evento di domani pomeriggio. Si tratta – aggiungono Vona e Calcaterra – di un intervento infatti atteso da tempo, che cambierà definitivamente il volto di questa strada, rendendola più sicura per tutti. Altri interventi sono in programma su altre strade della località, così come stabilito dall’Amministrazione Montino nel suo piano delle opere da poco approvato”.