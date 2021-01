Anziani morti in casa di riposo a Lanuvio, il Codacons presenta istanza alla Procura di Velletri

Sulla vicenda della casa di riposo di Lanuvio dove 5 anziani sono deceduti per intossicazione di monossido di carbonio interviene il Codacons, che presenta una istanza alla Procura di Velletri che indaga sul caso.

“Dopo focolai di coronavirus, le Rsa d’Italia si trasformano in camere a gas, un episodio gravissimo che non può non chiamare in causa le responsabilità delle istituzioni – afferma il presidente Carlo Rienzi – Chiediamo alla Procura di estendere le indagini nei confronti della Regione Lazio, per capire quanti e quali controlli l’amministrazione abbia eseguito sulla casa di cura teatro della tragedia, e se vi siano state carenze od omissioni che abbiano contribuito a ridurre la sicurezza presso la struttura”.