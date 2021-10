Magliocchetti (Anci Lazio): “Protocollo con regione grande opportunità per Comuni”

“Dopo un accurato lavoro, il Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e l’Anci Lazio, per costituire una struttura di supporto territoriale in vista della programmazione europea 2021/2027 della Next Generation EU e del PNRR, è realtà” – Così in una nota Manuel Magliocchetti, delegato alla programmazione Europea per Anci Lazio – Si tratta di una grande opportunità per tutti i comuni della nostra Regione – continua Magliocchetti – che noi vogliamo cogliere in ogni suo aspetto e sfruttare a pieno.

Promozione

Nelle prossime settimane, pertanto, daremo corpo a questo straordinario progetto, finanziato con 700mila euro, che consentirà la rinascita, la riqualificazione e la promozione del nostro territorio fornendo ai comuni tutto il supporto di cui avranno bisogno per la progettazione e la presentazione di piani specifici e adeguati. Voglio ringraziare il vicepresidente Daniele Leodori e l’assessore Valentina Corrado per averci affiancato e supportato” conclude Magliocchetti.



