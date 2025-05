Campodimele, il sindaco entra nella consulta dei piccoli comuni di ANCI Lazio

Si è svolta a Palestrina, nello storico complesso degli Edifici del Foro di Praeneste, l’assemblea per il rinnovo della Consulta dei Piccoli Comuni di ANCI Lazio, l’organismo che rappresenta gli oltre 250 comuni laziali sotto i 5.000 abitanti. Un appuntamento molto partecipato, con oltre quaranta amministratori locali riuniti per riaffermare il ruolo strategico delle realtà minori nella governance regionale.

Tra i nuovi componenti della Consulta

Tra i nuovi componenti della Consulta anche Tommaso Grossi, Sindaco di Campodimele, eletto per rappresentare la voce dei piccoli comuni della provincia di Latina. Una nomina che rafforza il ruolo di Campodimele nei processi decisionali regionali, portando con sé l’esperienza di un’amministrazione che, nel corso degli anni, si è contraddistinta per la continuità e l’impegno costante nella valorizzazione e nella salvaguardia dei comuni di piccole dimensioni. Un’amministrazione storicamente attenta alla sostenibilità, alla qualità della vita e alla tutela dell’identità territoriale, oggi elementi centrali per il futuro delle aree interne.

“Non si tratta semplicemente di rappresentare i piccoli comuni nelle sedi istituzionali, ma di affermarne con decisione il ruolo centrale nelle dinamiche territoriali e nelle scelte di programmazione regionale – ha dichiarato Grossi – Campodimele entra in Consulta con l’idea chiara di contribuire, non di assistere. I piccoli borghi non sono il passato da preservare, ma il presente da sostenere e il futuro da costruire. Serve concretezza, sì, ma anche coraggio: quello di proporre soluzioni nuove e di pretendere ascolto vero. La Consulta deve diventare un luogo dove i problemi quotidiani trovano risposte, e dove si fa squadra davvero, tra amministratori che vivono le stesse sfide ogni giorno.”

La necessità di un riconoscimento

Il Sindaco ha inoltre ribadito la necessità di un riconoscimento pieno del ruolo dei piccoli centri: “I piccoli comuni non chiedono trattamenti speciali, ma pari dignità. Il principio di sussidiarietà, sancito dalla nostra Costituzione, deve tornare a essere il cardine del rapporto tra istituzioni. Solo sostenendo concretamente le amministrazioni locali sarà possibile affrontare sfide strutturali come lo spopolamento, la carenza di servizi essenziali e la fragilità infrastrutturale.”

Un ringraziamento è stato rivolto anche al Senatore Nicola Calandrini e all’Assessore regionale Elena Palazzo per l’attenzione dimostrata nei confronti delle comunità locali e per il loro ruolo nel rafforzare la presenza e la voce degli amministratori nei contesti decisionali regionali. Con questa nomina, il Comune di Campodimele consolida la propria presenza nei luoghi della rappresentanza istituzionale, confermandosi punto di riferimento per i piccoli comuni del Lazio e portatore di una visione amministrativa fondata su radicamento, partecipazione e impegno quotidiano.