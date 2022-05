Magliocchetti: “Riuso, riciclo e raccolta differenziata futuro delle nostre comunità”

“Economia circolare e valorizzazione dei rifiuti organici. E’ il tema di ‘Scalibur’, straordinario progetto Europeo sull’economia circolare di Anci Lazio che è presentato nel Comune di Albano Laziale insieme al Sindaco Massimiliano Borelli e al Consigliere Regionale Daniele Ognibene.

Scuole

Pensato per le scuole, ci dà la possibilità di ripartire dalla parte più importante per il nostro futuro, i ragazzi. Ringrazio Andrea Vignoli del CTS di Anci Lazio che ha ideato il progetto nello spirito e intento che dobbiamo abbracciare d’ora in poi: un modo diverso di vedere le cose, con riuso, riciclo e raccolta differenziata, uniche strade condivisibili e che davvero guardano al futuro delle nostre comunità. Fino al 21 maggio incontri, iniziative, laboratori in cui si alterneranno esempi virtuosi ed esperienze, anche internazionali, di buone pratiche”. Così in una nota Manuel Magliocchetti, delegato alle Politiche Europee di Anci Lazio.



